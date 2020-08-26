В Новых Санжарах первый случай коронавируса за время эпидемии

В Новых Санжарах первый случай коронавируса. Фото: Reuters

В Новых Санжарах в Полтавской области, где еще в феврале произошли столкновения из-за помещения на обсервацию украинцев эвакуированных из Уханя, зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

Заболевшая - пенсионерка, которая вернулась с отдыха на западе страны. Это первый случай заболевания как в населенном пункте, так и во всем районе, сообщил руководитель областного лабораторного центра Андрей Хайлов, передает "Суспільне".

Новые Санжары, как и вся Полтавская область находятся в "зеленой зоне" по уровню распространения коронавируса. Правила карантина в "зеленой зоне" предполагают соблюдение социальной дистанции и ношение масок в общественных местах.

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19 февраля в Новых Санжарах произошли столкновения во время акции протеста против размещения в местном санатории Нацгвардии эвакуированных украинцев из Уханя. Были открыты уголовные дела по фактам блокирования дорог, массовых беспорядков и хулиганства.