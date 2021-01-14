Любовный треугольник, бывшие любовники и ревность – на какие события будет богатой середина зимы

Попробуйте преодолеть свои обиды и ревность. Умейте прощать любимым неуместные слова и поступки. Фото: pixabay.com

Неделя с 11 по 17 января - особое время. Не допускайте суеты. Игнорируйте слухи. Тогда больше всего успеете и получите. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вы можете попасть в любовный треугольник, - говорит астролог. - Держитесь достойно. Не боритесь с конкурентами. Победа будет на вашей стороне. Попробуйте преодолеть обиды и ревность. Умейте прощать любимым неуместные слова и поступки. 14 января вы не будете успевать реагировать на изменения настроения родителей и детей. Будьте дипломатическими. Оставайтесь для них примером уравновешенности. Искать встречи с бывшими знакомыми не следует. Многое изменилось за долгое время. У вас может не найтись общих тем для разговора".

Овен

На некоторое время можно забыть о друзьях и знакомых. Устраивайте личную жизнь. Все остальное подождет.

Телец

Вашу прямолинейность окружающие будут воспринимать нехорошо. Атмосфера вокруг будет напряженной. Не провоцируйте столкновений.

Близнецы

Проведите вечер этого дня по своему усмотрению. Назначать свидания не следует. Оно будет неудачным. Старайтесь меньше говорить.

Рак

Проводите больше времени вместе с милыми. Подходите творчески к организации свиданий. Ваши отношения будут становиться все ближе.

Лев

Ваши партнеры не будут иметь романтического настроения. Поэтому в этот день лучше не планировать ничего особенного.

Дева

Приглашать милых на отдых в людные места не стоит. Чрезмерная возбудимость окружающих испортит ваш вечер.

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Весы

Удовлетворите желание любимых. Это будет стоить недорого, но значительно улучшатся отношения.

Скорпион

Вам хватит терпения. Старайтесь понимать мотивы поступков близких людей. Тогда легче будет найти общий язык с ними.

Стрелец

День тяжелых испытаний для партнерских отношений. Не лучшее время и для начала интимных отношений. Вместо удовольствия вы получите неприятные впечатления.

Козерог

Доводите особое отношение к любимым добрыми делами. Придерживайтесь данного слова. Любимые будут смотреть на вас с восхищением.

Водолей

Заводить новые знакомства назло любимым не следует. Вскоре эта ситуация развернется против вас. Лучше побудьте в одиночестве. Разберитесь в своих желаниях.

Рыбы

Присмотритесь поближе к любимым. Они всячески будут пытаться найти с вами согласия. Поддержите эти добрые намерения.

14 января - день интеллектуалов и аналитиков. Начатое этого дня обучения будет удачным. Астролог поразила интересным финансовым прогнозом.