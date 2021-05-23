Любовный гороскоп на июнь: кого ждет невиданный успех

 
Ексклюзивы
1/5
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 189
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 1341
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 657
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 306
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 405
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 738
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 567
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 738
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Просмотров: 306
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
3 Просмотров: 540
Фото
Все фото
5
13
3
28
7
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Львов в вышиванках: колоритные фото
Львов в вышиванках: колоритные фото
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Видео
Все видео
Наградили победителей Шевченковской премии
Наградили победителей Шевченковской премии
Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube
Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Ливень превратил центр города на реку: туда хлынули пернатые "жильцы"
Ливень превратил центр города на реку: туда хлынули пернатые "жильцы"
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1242
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 252
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 306
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 9
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
воскресенье, 23 мая 2021 17:24

Любовный гороскоп на июнь: кого ждет невиданный успех

  Комментировать
Любовный гороскоп на июнь: кого ждет невиданный успех
Будет везти людям, склонным к милосердию. В личной жизни могут бурлить мексиканские страсти. Фото: pixabay.com

Тяжелым окажется начало июня. Не планируйте свиданий и переговоров. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Все запланированное сорвется, - говорит астролог. - Могут теряться деньги и драгоценности. Не стоит закладывать фундамент нового дома. Здание быстро разрушится. Будет везти людям, склонным к милосердию. В личной жизни могут бурлить мексиканские страсти. Не позволяйте, чтобы вас втянули в чужой семейный конфликт. Чаще звоните любимым. Поддержите в трудную минуту

Вы можете рассчитывать на доходы партнеров. В ближайшее время они будут вашими спонсорами. Не стоит заводить служебный роман. Невиданный успех среди представителей противоположного пола будут имет Овны, Тельцы и Скорпионы. Вам легко будет завоевать чужое сердце".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не избегайте встреч с бывшими любимыми. Расставьте все точки над "и" и живите дальше с чистой совестью.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Не стоит в это время закладывать фундамент дома и начинать новый бизнес. Больше времени посвятите семье. Посетите родителей. Троицу 20 июня встретьте с семьей.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Придется отвечать за свои поступки. Даже когда шутите, не бросайте слов на ветер. Легко будет разрушить отношения.

Рак (22 июня - 22 июля)

Просите о поддержке и помощи. Не стесняйтесь показаться слабыми. Не стоит начинать новые отношения. Вас используют и опустошат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех

Лев (23 июля - 23 августа)

Если хотите иметь гармонию в отношениях, прислушайтесь к мнению любимого. Косметолога посетите в начале июня. Удастся улучшить состояние кожи.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Перестаньте контролировать переписку любимых в телефоне и ноутбуке. Больше им доверяйте

Весы (24 сентября - 23 октября)

Посетите родителей. Не отказывайтесь от участия в семейных застольях. Примите приглашение на новоселье и крестины.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не ищите себе пару. Новые знакомые разочаруют. Хорошо пройдет искусственное оплодотворение. Планируйте процедуру после 20 июня.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

На эмоциональный срыв провоцировать дети и пожилые родственники. Отнеситесь к их выходкам с юмором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кому помогут объятия с деревьями и прогулки под звездами - медицинский гороскоп на 23 мая

Козерог (22 декабря - 20 января)

В выходные захотите поехать на шашлык или день рождения к друзьям. Не тяните за собой любимых. Они хотят побыть в одиночестве.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Интересуйтесь историей своего рода. Расскажите детям и внукам, кем были ваши предки. Это поможет им определиться с собственной профессией.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Дома будете между двух огней. Могут ссориться дети и внуки, а вам придется их мирить. Поднимет настроение клубника со сливками. Не отказывайте себе в черном шоколаде.

Астролог шокировала прогнозом на выходные. Почему они станут такими особенными для многих знаков зодиака.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Любовный гороскоп на июнь: кого ждет невиданный успех». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
мая

В Украине отмечают День Героев

Мужчина покорил Эверест в 80 лет

Самое читаемое
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 15687
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет Просмотров: 4761
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
 Просмотров: 3897
&quot;Жить в кайф&quot;: самая популярная блогер Украины отметила день рождения в минибикини
"Жить в кайф": самая популярная блогер Украины отметила день рождения в минибикини
5
 Просмотров: 3852
Андре Тан показал идеальное летнее платье
Андре Тан показал идеальное летнее платье Просмотров: 3078
Общество
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
16
 Просмотров: 180
Прогнозируют сильные ливни. Где ждать дождей
Прогнозируют сильные ливни. Где ждать дождей Просмотров: 513
Евровидение-2021: Зеленский отреагировал на выступление украинской группы
Евровидение-2021: Зеленский отреагировал на выступление украинской группы Просмотров: 414
В Украине отмечают День Героев
В Украине отмечают День Героев
 Просмотров: 162
Вакцинация в Украине: где больше всего прививок за сутки
Вакцинация в Украине: где больше всего прививок за сутки Просмотров: 180
Больше всего комментируют
3
Зеленский держится за Ермака. Какая причина
2
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
2
Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
1
Украину исключили из политического диалога о "Северный поток-2" - как действовать
1
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Голосов: 56313
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть