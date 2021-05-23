Любовный гороскоп на июнь: кого ждет невиданный успех

Будет везти людям, склонным к милосердию. В личной жизни могут бурлить мексиканские страсти. Фото: pixabay.com

Тяжелым окажется начало июня. Не планируйте свиданий и переговоров. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Все запланированное сорвется, - говорит астролог. - Могут теряться деньги и драгоценности. Не стоит закладывать фундамент нового дома. Здание быстро разрушится. Будет везти людям, склонным к милосердию. В личной жизни могут бурлить мексиканские страсти. Не позволяйте, чтобы вас втянули в чужой семейный конфликт. Чаще звоните любимым. Поддержите в трудную минуту

Вы можете рассчитывать на доходы партнеров. В ближайшее время они будут вашими спонсорами. Не стоит заводить служебный роман. Невиданный успех среди представителей противоположного пола будут имет Овны, Тельцы и Скорпионы. Вам легко будет завоевать чужое сердце".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не избегайте встреч с бывшими любимыми. Расставьте все точки над "и" и живите дальше с чистой совестью.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Не стоит в это время закладывать фундамент дома и начинать новый бизнес. Больше времени посвятите семье. Посетите родителей. Троицу 20 июня встретьте с семьей.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Придется отвечать за свои поступки. Даже когда шутите, не бросайте слов на ветер. Легко будет разрушить отношения.

Рак (22 июня - 22 июля)

Просите о поддержке и помощи. Не стесняйтесь показаться слабыми. Не стоит начинать новые отношения. Вас используют и опустошат.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Если хотите иметь гармонию в отношениях, прислушайтесь к мнению любимого. Косметолога посетите в начале июня. Удастся улучшить состояние кожи.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Перестаньте контролировать переписку любимых в телефоне и ноутбуке. Больше им доверяйте

Весы (24 сентября - 23 октября)

Посетите родителей. Не отказывайтесь от участия в семейных застольях. Примите приглашение на новоселье и крестины.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не ищите себе пару. Новые знакомые разочаруют. Хорошо пройдет искусственное оплодотворение. Планируйте процедуру после 20 июня.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

На эмоциональный срыв провоцировать дети и пожилые родственники. Отнеситесь к их выходкам с юмором.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

В выходные захотите поехать на шашлык или день рождения к друзьям. Не тяните за собой любимых. Они хотят побыть в одиночестве.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Интересуйтесь историей своего рода. Расскажите детям и внукам, кем были ваши предки. Это поможет им определиться с собственной профессией.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Дома будете между двух огней. Могут ссориться дети и внуки, а вам придется их мирить. Поднимет настроение клубника со сливками. Не отказывайте себе в черном шоколаде.

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