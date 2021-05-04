Любовный гороскоп на 3-9 мая: предостережения астрологини, к которым стоит прислушаться

Неделя с 3 по 9 мая проведите в кругу родных и друзей. Не стоит ехать далеко от дома, ссориться и угрожать. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.
"Не ждите, что все будет получаться легко, - говорит астрологиня. - Если хотите чего-то достичь, придется не досыпать и работать вдвое больше. Любимым не хватает вашего внимания. Не игнорируйте их, если не хотите провести выходные в одиночестве. Посвятите милым хоть несколько вечеров в неделю. Пересмотрите вместе новый фильм, послушайте приятную музыку за ужином. Прогулка в ботаническом саду или парке добавит романтики в отношения".
Овен
Внезапная влюбленность может изменить все ваши планы. Одинокие найдут свое счастье. Женатым лучше не искать приключений.
Телец
Пора переходить на новый уровень отношений с любимыми. Интимная близость принесет массу ярких впечатлений.
Близнецы
Позаботьтесь об укреплении существующих отношений. Не жалейте сил и времени на особые знаки внимания для дорогого человека.
Рак
Поиски ярких впечатлений завершатся неудачно. Новые избранники быстро потеряют интерес к вам. Оставайтесь вечером дома.
Лев
Партнеры могут активно насаждать вам собственный образ жизни. Не идите против своих интересов и предпочтений. Ищите компромиссов.
Дева
Не ставьте близких в неудобное положение. Предупреждайте о своих планах заранее. Цените личные права окружающих.
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Весы
Чрезмерная забота близких может раздражать вас. Сдерживайте свое недовольство. Проявляйте уважение к ним и терпения.
Скорпион
Вам не хватает уверенности в искренности чувств партнеров. Эти заботы безосновательны. Любимые заслуживают доверия.
Стрелец
Не медлите с примирением после неприятного разговора. Сделайте сами первый шаг навстречу. Любимые с радостью откликнутся на него.
Козерог
Старайтесь решать недоразумения сразу. Не спешите обижаться на неуместны поступки близких. Прощайте.
Водолей
Не говорите о личном с друзьями. Вашим партнерам не понравится это. Берегите их доверие.
Рыбы
Неудачные высказывания в адрес знакомых могут навредить хорошим отношениям. Обходите участия в воспалительных спорах.
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