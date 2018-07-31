"Люблю - вышли денег" - как ухажеры обманывают украинок

Брачные аферисты берут кредиты на доверчивых женщин. Фото: jazdorov.com.ua

Брачные аферисты берут кредиты на доверчивых женщин, просят у них денег на похороны собственных матерей, на откуп от налоговой, а может даже на новую рубашку и туфли. Своих жертв они выискивают в соцсетях, на сайтах знакомств или в ресторанах.

"Моя подруга познакомилась в интернете с немцем, ему под 60, ей - 50 с лишним. Он воспитывает 14-летнего сына. Жена погибла в автокатастрофе, когда сыну было три годика. Он всю жизнь посвятил сыну, а теперь вот хочет создать семью. Работает где-то в Красном Кресте, в Сирии. Пару недель они бурно переписывались, моя подруга сама не своя, полночи проводит перед компьютером, там уже и сынок его подключился, мол, жаль, что папа не встретил вас раньше, он мне о вас часами рассказывает. Ну, чувствую, обманывают мою подругу. Говорю, Валя, а денег он не просил? Нет, что ты! " - рассказала OBOZREVATEL историю жительница Одессы Виктория Ковальчук.

Еще через две недели ее подруга начала срочные приготовления, сказала, что жених уже на пути к ней.

"И вот звонит вечером, плачет, говорит, жениха связала полиция в Турции. Мол, вез ей набор украшений из драгоценными камнями и не указал в декларации. Нужны 3 тысячи евро, чтобы откупиться. И тут меня как прорвало. Я всю ночь собирала в интернете подобные истории, чтобы доказать ей, что ее разводят. Бесполезно! Она как бы и согласилась, но утром пошла в банк, взяла кредит и отправила ему. Конечно, жених исчез бесследно. Она месяц ходила как туча, пока не призналась в собственной глупости", - говорит Виктория.

А киевлянка Мария Овсиенко говорит, что так долго обманывали ее парикмахершу:

"Она мне год рассказывала о мужчине, с которым познакомилась в соцсетях. Женщине примерно лет 55. Видимо, влюбилась. Он якобы из Германии, но бывший украинец. Он ей лапшу на уши вешал о здоровом питании, голодании, йоге. Она мне даже разные упражнения показывала. Иначе как "мой" его не называла. А потом я узнала, что он выманил у нее тысяч 60 гривен. Обещал жениться, но вот нужны деньги на дорогу. Она посылает деньги, а у него вдруг проблемы с сыном, он не может приехать. И так он ее постоянно обманывал, пока она уже сама не додумалась, что это обычная афера".

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В полиции говорят, что многие женщины не хотят писать заявления на своих обидчиков. Однако юристы советуют лучше обращаться в милицию, потому что наказать таких мошенников вполне возможно.

В июле начался активный сезон сдачи жилья в аренду. В то же время арендаторы могут столкнуться с мошенническими схемами "черных риелторов". "Заниженная цена - верный признак мошенничества. Кроме того, распространенной схемой остается "переаренда". Мошенник снимает квартиру у хозяина на несколько дней, а затем сдает его другому человеку, например на месяц", - рассказал аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.