"Люблю - вышли денег" - как ухажеры обманывают украинок

 
Ексклюзивы
1/5
Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова
Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова
Просмотров: 261
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1404
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 180
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4878
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5436
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1476
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6138
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10125
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4806
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 936
Фото
Все фото
9
7
8
3
9
Вернулись 15 моряков, которые два года жили на заброшенном судне
Вернулись 15 моряков, которые два года жили на заброшенном судне
Вид сверху: определены лучшие фото года с беспилотников
Вид сверху: определены лучшие фото года с беспилотников
&quot;Махно играл и гонял гусей&quot; - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Украинские военные покорили самую высокую гору Европы
Украинские военные покорили самую высокую гору Европы
День пропал: как неудачники собираются на работу
День пропал: как неудачники собираются на работу
Видео
Все видео
Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом
Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом
Мужчина ограбил магазин и сразу попался патрульным в руки
Мужчина ограбил магазин и сразу попался патрульным в руки
Игнорируя запрет СБУ: Макс Корж собирается прорываться в Украину
Игнорируя запрет СБУ: Макс Корж собирается прорываться в Украину
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Церковники Московского патриархата покинули мероприятие из-за стиха Кобзаря
Церковники Московского патриархата покинули мероприятие из-за стиха Кобзаря
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1377
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2862
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 621
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4905
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 351
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 08:44

"Люблю - вышли денег" - как ухажеры обманывают украинок

  Комментировать
&quot;Люблю - вышли денег&quot; - как ухажеры обманывают украинок
Брачные аферисты берут кредиты на доверчивых женщин. Фото: jazdorov.com.ua

Брачные аферисты берут кредиты на доверчивых женщин, просят у них денег на похороны собственных матерей, на откуп от налоговой, а может даже на новую рубашку и туфли. Своих жертв они выискивают в соцсетях, на сайтах знакомств или в ресторанах.

"Моя подруга познакомилась в интернете с немцем, ему под 60, ей - 50 с лишним. Он воспитывает 14-летнего сына. Жена погибла в автокатастрофе, когда сыну было три годика. Он всю жизнь посвятил сыну, а теперь вот хочет создать семью. Работает где-то в Красном Кресте, в Сирии. Пару недель они бурно переписывались, моя подруга сама не своя, полночи проводит перед компьютером, там уже и сынок его подключился, мол, жаль, что папа не встретил вас раньше, он мне о вас часами рассказывает. Ну, чувствую, обманывают мою подругу. Говорю, Валя, а денег он не просил? Нет, что ты! " - рассказала OBOZREVATEL историю жительница Одессы Виктория Ковальчук.

Еще через две недели ее подруга начала срочные приготовления, сказала, что жених уже на пути к ней.

"И вот звонит вечером, плачет, говорит, жениха связала полиция в Турции. Мол, вез ей набор украшений из драгоценными камнями и не указал в декларации. Нужны 3 тысячи евро, чтобы откупиться. И тут меня как прорвало. Я всю ночь собирала в интернете подобные истории, чтобы доказать ей, что ее разводят. Бесполезно! Она как бы и согласилась, но утром пошла в банк, взяла кредит и отправила ему. Конечно, жених исчез бесследно. Она месяц ходила как туча, пока не призналась в собственной глупости", - говорит Виктория.

А киевлянка Мария Овсиенко говорит, что так долго обманывали ее парикмахершу:

"Она мне год рассказывала о мужчине, с которым познакомилась в соцсетях. Женщине примерно лет 55. Видимо, влюбилась. Он якобы из Германии, но бывший украинец. Он ей лапшу на уши вешал о здоровом питании, голодании, йоге. Она мне даже разные упражнения показывала. Иначе как "мой" его не называла. А потом я узнала, что он выманил у нее тысяч 60 гривен. Обещал жениться, но вот нужны деньги на дорогу. Она посылает деньги, а у него вдруг проблемы с сыном, он не может приехать. И так он ее постоянно обманывал, пока она уже сама не додумалась, что это обычная афера".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Забрали оплату за четыре книги": известного писателя обобрали мошенники

В полиции говорят, что многие женщины не хотят писать заявления на своих обидчиков. Однако юристы советуют лучше обращаться в милицию, потому что наказать таких мошенников вполне возможно.

В июле начался активный сезон сдачи жилья в аренду. В то же время арендаторы могут столкнуться с мошенническими схемами "черных риелторов".

"Заниженная цена - верный признак мошенничества. Кроме того, распространенной схемой остается "переаренда". Мошенник снимает квартиру у хозяина на несколько дней, а затем сдает его другому человеку, например на месяц", - рассказал аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Люблю - вышли денег" - как ухажеры обманывают украинок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Паломники и демонстранты схватились на границе

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

Интернет-магазины работали не более 7 дней

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 46823
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 37174
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 16 Просмотров: 25043
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 11 Просмотров: 22518
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 16194
Больше всего комментируют
16
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
11
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
5
Церковники Московского патриархата покинули мероприятие из-за стиха Кобзаря
Голосов: 22944
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua