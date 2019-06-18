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четверг, 20 июня 2019 07:00

Любит или нет? - астролог составила любовный гороскоп на 20 июня

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Любит или нет? - астролог составила любовный гороскоп на 20 июня
Чаще пишите любимым сообщения и звоните. Фото: apostrophe.ua

Большинство ошибок в этот день будет допущено из-за упрямства и самоуверенность. Собственные убеждения могут мешать людям объективно воспринимать реальность. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Прийти к согласию с оппонентами можно будет только поздно вечером. Выберите позицию наблюдателя. Не стоит этого дня обращаться к представителям власти. Они будут не в настроении. Достичь своей цели таким образом не удастся. Руководителям не следует злоупотреблять служебным положением. Таким образом можно вызвать увольнения ценных работников", - говорит Максимова.

Не оставайтесь наедине. Воспользуйтесь возможностью завести новые знакомства. Чаще пишите любимым сообщения и звоните.

Овен

Грустное настроение может завладеть вами. Объективных причин для этого не будет. Позвоните друзьям. Проведите вечер в веселой компании.

Телец

Интуиция может подвести. Не теряйте здравого смысла. Попробуйте преодолеть свои обиды. Умейте прощать любимым неуместные слова и поступки.

Близнецы

Все реже будут случаться выгодные предложения. Не отказывайтесь от дополнительной работы. Назначьте милым свидание под звездами. Оно пройдет хорошо. Женатые поздно вечером смогут вновь почувствовать влечение друг к другу.

Рак

Говорите правду. Ложь станет причиной ссор с окружающими. Собственную неправоту лучше признать самим. Так вы сохраните свое доброе имя.

Лев

Кризис понемногу проходит. Наведите порядок в своей бухгалтерии. Рассчитайтесь с долгами. Между вами и любимыми установятся доверительные отношения. У вас будет возможность убедиться в надежности своих партнеров.

Дева

Одинокие получат шанс найти свою пару. Не зацикливайтесь на неприятностях. Разнообразьте свой досуг. Расширяйте круг общения.

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Весы

Участвуйте в благотворительных акциях. Отдайте часть своих вещей нуждающимся. Поддерживайте хорошие отношения с родственниками любимых. Попробуйте уладить прежние недоразумения.

Скорпион

Эта неделя была беспокойной. Накапливалось ощущение усталости. Поэтому вечер четверга проведите в одиночестве за приятным для вас занятиям.

Стрелец

Бывшие любовники могут вернуться в вашу жизнь. Не пытайтесь реставрировать отношения. Скоро вернутся проблемы, через которые разошлись. Внимательнее посмотрите на людей, которые любят вас несмотря на обстоятельства.

Козерог

Вы сможете найти выход из сложной финансовой ситуации. Заручитесь поддержкой надежных партнеров. Планировать покупку авто пока рано. Вечер приготовит для вас приятные неожиданности. Освободите его для интимного общения с милыми.

Водолей

Производите новую стратегию общения с окружающими. Будьте непредсказуемы в своих реакциях на их действия. Так вы сможете большего достичь. Операции в области носоглотки пройдут удачно.

Рыбы

Окружающие будут обращаться к вам за помощью. Не отказывайте людям. Вскоре и вам понадобится чья-то поддержка. Будьте откровенны с любимыми. Чаще говорите им, что чувствуете.

Что следует делать на этой неделе, а от какой работы лучше воздержаться, читайте в недельном гороскопе Елены Максимовой.

Автор: Gazeta.ua
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