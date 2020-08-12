Ляшко попустил Россию с ее "первой в мире вакциной" от Covid-19

Минздрав скептически отнесся к преждевременной регистрации российской вакцины. Фото: pixabay.com

Минздрав раскритиковал поспешную регистрацию российской вакцины от коронавируса, которая еще не прошла третьей обязательной фазы клинических испытаний.

Сейчас нет смысла говорить о действенности и безопасности российского лекарства от Covid-19. Гонка за первенство в создании вакцины не должна пренебрегать безопасностью людей. Сейчас в мире есть немало вакцин-кандидатов, шесть из которых более продвинутые и проходят исследования на эффективность с привлечением большого количества участников, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook

"Именно на третьей фазе клинических испытаний компании проводят проспективное плацебо-контролируемое исследование (prospective placebo controlled trial). На сегодня стало практикой привлечение 20 тыс. человек, которые получают вакцину, а 10 тыс. - плацебо; или 15 тыс. вакцину и 15 тыс. - плацебо. Это единственный способ проверить, работает ли вакцина - например, у 70% привитых в течение 4 или 6 месяцев; и что вакцина показала безопасность при вовлечении 20 тыс. человек в исследование. Она не вызывает особых тяжелых побочных эффектов (uncommon serious side effect)", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что даже Российская Ассоциация организации клинических исследований советовала местному минздраву воздержаться от регистрации вакцины.

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11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одной из его дочерей уже сделали прививку российской вакциной.