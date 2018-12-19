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среда, 19 декабря 2018 20:04

Ляшко опроверг обвинения энергетического эксперта Геруса

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Ляшко опроверг обвинения энергетического эксперта Геруса
Энергетический эксперт Герус оговорил Ляшко. Фото: Тass

По словам нардепа, его фракция голосовала против законопроекта о НДС-льготах для импорта электротехнического оборудования.

"Правда и в том, что моя фракция не голосовала за эту пародию на закон, который вместо стимулов для инвесторов, производителей и экспортеров, повысил налоги и добивает остатки национальной промышленности", - заявил он.

По словам нардепа, его фракция была инициатором только поправки №387, где предлагали продолжить льготу по НДС исключительно для электрокаров.

"Кстати, благодаря нашей прошлогодней поправке, против которой выступал лично Порошенко, продажи электромобилей в Украине уже выросли в 4 раза", - подчеркнул Олег Ляшко.

Напомним, Фракция политической партии "Оппозиционный блок", Радикальной партии Ляшко, БЮТ и Самопомощь не голосовали за проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов №9260.

При этом, по словам Андрея Геруса, закон был принят в пользу Рината Ахметова при активной поддержке лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

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