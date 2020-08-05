Ляшко объяснил, почему европейские страны отнесли к красной зоне

МЗ перешло на тот принцип зонирования, который действует по всей Европе. Фото: pixabay

Все соседние европейские страны с 3 августа оказались в красной зоне коронавирусной опасности.

Таким образом МЗ перешло на тот принцип зонирования, который действует по всей Европе, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он утверждает, что в Польше начался активный эпидпроцесс.

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"У них динамика шла на снижение, в июне мы шли почти нога в ногу. После этого в Польше заболеваемость пошла несколько на убыль, а у нас произошел рост. Мы дошли до 1000-1100 ежедневных случаев, тогда как в Польше было 200-300 , но сейчас они снова приходят к 650-670, в них наблюдается динамика ", - заявил главный санитарный врач.

По его словам, также в Украине начали действовать новые показатели, по которым определяют, в какую зону карантина попадет страна.

Первый показатель - это количество новых случаев больных на 100 тисяч населения за последние 14 дней. Оно не должно превышать аналогичный показатель в Украине. И прирост числа инфицированных в стране за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями до этого. Этот прирост не должен превышать 30%.

И как раз по второму показателю в Польше - 40,7%, то есть превышение на 10 процентов.

Усилить карантин для предотвращения распространения коронавируса решили в Волынской области. В соответствии с новыми карантинными правилами Луцк попал в красную зону, Луцкий и Любашевский районы - в оранжевую, город Нововолынск, Гороховский, Киверцевский, Локачинский, Маневичский и Турийский районы - в желтую.