Ляшко объяснил, могут ли магазины продавать презервативы

Продавать презервативы на кассах можно. Фото: pexels.com

Магазины во время карантина вправе прордаваты презервативы.

"Презервативы продаются в аптеках. Покажите мне этого супергиганта, пожалуйста, который три недели карантина ходит ежедневно покупать презервативы", - сказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает "Левый берег".

На кассах супермаркетов продавать презервативы нельзя.

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"На самом деле презервативы относятся как к средствам личной гигиены, так и к изделиям медицинского назначения, во время карантина их спокойно можно продавать в том числе и на кассе в супермаркетах. Запрета не существует", - пояснил он.

В одном из столичных магазинов запретили продавать презервативы. Стеллаж с ними заклеили лентами, сообщил пресс-секретарь Еврейской общины города Киева Леонид Барац в Facebook. Магазин таким образом решил присоединиться к соблюдению карантина.