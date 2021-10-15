Учителя с противопоказаниями должны получить справку. Фото: Reuters

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, что делать учителям, которым нельзя вакцинироваться.

Им должен выдать справку семейный врач, сказал он в интервью "Радіо свобода".

"Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут или отстранены от работы, или вакцинироваться. В приказе говорится об обязательности вакцинации, кроме обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья. Но, поверьте, это небольшой процент людей - это 3-4% всего. Это сформирован, возможно, такой миф о том, что многим людям нельзя вакцинироваться", - сказал министр.

Предоставление справок о наличии противопоказаний будет под строгим контролем.

"Сейчас мы все делаем для того, чтобы предотвратить сразу любе подделки. Это будет в электронной системе здравоохранения. И справка так же будет выдаваться, как и Covid-сертификат. Врач, который выдает эту справку, будет делать медицинскую запись в электронной системе. И эту медицинскую запись можно спокойно отследить, почему конкретному человеку дана справка о медицинском отводе, если раньше, например, не было записей о такой болезни в истории болезни, которая ведется в электронном виде", - заявил Ляшко.

В украинских школах могут продлить осенние каникулы до 3-4 недель из-за вспышки заболевания коронавирусом. Сейчас на стационарном лечении с коронавирусом находится 607 детей - это 21% от количества коек для больных Covid-19, которые были выделены на педиатрическом направлении.