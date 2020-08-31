Ляшко назвал условие при котором весь класс отправят на карантин

Ляшко говорит, что ученикам придется пойти на двухнедельную самоизоляцию. Фото: из открытых источников

В случае подтверждения коронавирусной инфекции хотя бы у одного ученика, весь класс отправят на карантин. Такие рекомендации для учебных заведений разработали в Министерстве здравоохранения.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.

Он пояснил, что весь класс будет считаться лицами, близко контактировали с больным, поэтому им придется пойти на двухнедельный самоизоляцию.

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Кроме того, Министерство здравоохранения рекомендует учебным заведениям по возможности максимально проводить обучение на открытом воздухе.