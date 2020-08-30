В Минздраве рекомендуют учебным заведениям проводить занятия на открытом воздуха

В зависимости от учебных планов, по возможности, занятия нужно проводить на свежем воздухе - Степанов. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения рекомендует учебным заведениям по возможности максимально проводить обучение на открытом воздухе.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

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"Когда мы говорим о занятиях на открытом воздухе, мы говорим, что, по возможности, максимально проводить занятия на открытом воздуха. Конечно, есть занятия, которые просто невозможно проводить на открытом воздухе, это касается всех без исключения классов. Поэтому, в зависимости от ваших учебных планов, если есть такая возможность, пожалуйста, постарайтесь проводить их на открытом воздухе ", - отметил министр.

Город Черновцы остается в красной зоне карантина, но местные школы сами решат, как работать с 1 сентября. Рассматривают дистанционное обучение или чередование по дням.