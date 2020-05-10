Ляшко назвал сроки и условия отмены масочного режима

Масочный режим может продолжаться до конца лета. Фото: Reuters

В случае снижения новых случаев Covid-19 масочный режим может завершиться до конца лета.

"Если число случаев будет стремиться к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские сады откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", - рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

Следующий просмотр карантина состоится 22 мая.

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"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап просмотра карантина - 22 мая. Будем смотреть развитие эпидситуации", - добавил Ляшко.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации для учреждений, которые будут предоставлять услуги в условиях карантина.