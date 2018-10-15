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понедельник, 15 октября 2018 13:09

Ляшко на Покрова поздравил бойцов в госпитале

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отметил праздник Покрова вместе с ранеными на фронте бойцами. Политик приехал в Киевский военный госпиталь, где подравил ветеранов с Днем защитника Украины и благодарил их за подвиг. Он отметил, что для него большая честь быть вместе с военными в этот день.

Ляшко пришел, в частности, в отделение травматологии. По словам очевидцев, бойцы искренне радовались такому гостю. Об этом сообщает Информатор.

"Досадно, что они встречают этот день здесь, а не в семейном кругу. Но для меня большая честь отмечать Покрова вместе с ними ", - написал парламентарий у себя на Facebook.

Оказалось, что с одним из раненых бойцов, Тарасом Моторой из "Айдара", Олег Ляшко разминулся на фронте.

"С Тарасом Моторой из "Айдара" мы разминулись на фронте: он получил ранения 23 августа и был доставлен в больницу, а я посетил их часть на Луганщине 24 августа, в День Независимости ... Тарас из Северодонецка Луганской области - так же, как и моя родня. Он ушел на фронт ради того, чтобы его жена Светлана и дочь Аня жили под мирным небом. Сегодня вся семья приехала поддержать папу. Жена и дочь очень им гордятся. И я тоже горжусь Тарасом и желаю ему казацкого здоровья", - отметил Ляшко.

 

Другой воин АТО, Виталик Бас, с улыбкой сказал, что Олег Ляшко успел поседеть.

"Виталик Бас, который лечится в военном госпитале, заметил, что я сильно поседел. Говорю ему - потому что жизнь такая. Хотя я не имею права жаловаться, когда смотрю в глаза этим ребятам. Они пережили столько, что нам и не снилось, и при этом остались открытыми и улыбающимися. Они - наше будущее. Молюсь, чтобы эти ребята как можно быстрее выздоровели".

Одному из бойцов народный депутат пожелал 100 лет жизни и узнал, что Петр совсем недавно женился.

"Война войной, а жизнь продолжается. 25-летний Петр, лечится в Киевском госпитале, вчера женился. Как он сказал - "по-тихому". Очень светлый парень, образец для современной молодежи, он уже - наш Герой. Я знаю, что дети Петра будут читать о нем в учебниках, как мы когда-то читали о былинных богатырях".

Политик выразил уверенность, что никто не имеет права забывать о тех, кто защищает страну.

"Помните, как наши деды мыли раны от осколков, которые попали в ногу или руку на войне? Нам это было так странно, потому что война была десятки лет назад и, казалось, она никогда не вернется. Война рядом. И об этом должны помнить все. Потому что когда я еду поздно вечером по Киеву и вижу, сколько молодых людей "зависают" в клубах на дискотеках - мне становится стыдно перед нашими защитниками, которые лежат в госпитале. В этой палате в травматологическом отделении в Киевском госпитале лежит Поляков Андрей с Сумщины, который получил ранения под Зайцевым. Дерибасов Андрей из Запорожья - был ранен под Авдеевкой. Харьковчанин Артем Беспалько - получил ранения на Светлодарской Дуге. Каждый из них чей-то сын, брат, муж или отец. И каждый рисковал жизнью, чтобы мы с вами жили под мирным небом. Вспоминайте о них каждый день, потому что они - наши Герои ", - резюмировал лидер парламентской фракции.

 

Напомним, ранее Ляшко сказал, что количество депутатов надо сократить до 250 интересы Украины в ПАСЕ. В рамках "Диалогов Жана Моне" во Франции лидер Радикальной партии Олег Ляшко встретился с настоящим другом Украины, экс-президентом Европарламента, председателем Европейской миссии по делам Украины Пэтом Коксом.

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