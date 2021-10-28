Ляшко: 80% госпитализированных Covid-пациентов – кислородозависимые

Украину накрыла очередная волна коронавируса. Фото: Reuters

В настоящее время 80% госпитализированных пациентов с коронавирусом – кислородозависимые. Инфицированные пациенты потребляют гораздо больше кислорода, чем раньше.

"Когда говорят, что кислорода остается на один-два дня. Давайте (как пример – Ред.) возьмем ЦРБ. Поставлена либо кислородная станция, либо криоцилиндр на две тона. Потребление кислорода – полторы тона в день. Раньше две тона хватало на семь-десять дней. Подвозила цистерна раз в неделю. Сейчас приходится подвозить раз в день, раз в два дня — для того, чтобы полностью пополнять запас", — сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на власть" .

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В Киевской клинической больнице №4, одной из опорных для лечения пациентов с коронавирусом, все Covid-госпитализированные зависимы от медкислорода. "В нашей больнице 455 кислородных коек. И все эти койки фактически заняты. Загруженность больницы колеблется примерно 95 процентов. Расход кислорода составляет примерно 7 тонн (за сутки. - Gazeta.ua). Такого не было никогда. Самые тяжелые времена - это 4-5 тонн. Потому что ни одного не кислородного пациента в больнице нет. Они все кислородозависимы. Такого течения (болезни. - Gazeta.ua) в предыдущие волны мы не видели, - рассказала главный врач медучреждения Татьяна Мостепан.