Львовщину атаковали из Саратова: девять человек погибли, 57 травмированы

В результате бомбардировки на Яворовщине, Львовская область, девять человек погибли.

57 человек получили травмы. Это не только военные. Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

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Удары по Львовщине были совершены ракетами. Предварительно с помощью самолетов из Саратова, совершивших атаку на боевом курсе без залета на территорию Украины. Российский оккупант выпустил около 30 ракет, часть из них сбила противовоздушную оборону.

"Ночью Россия нанесла ракетные удары по Яворивскому военному полигону. За несколько десятков километров до границы с Польшей. Сейчас на территории полигона тушат пожар и разбирают обломки. Военные и спасатели обследовали уже 25 точек поражения.

Это еще одно подтверждение, что под угрозой не только Украина, но и Европа. Закройте небо над Украиной", - отметил глава Львовской ОГА.

13 марта утром во Львовской области раздалось несколько взрывов. Это первые атаки оккупантов на регион с начала войны.