Львов вышел из красной зоны

Львов перешел к желтой зоны карантина. Фото: Reuters

Львовская область перешла из красной в желтую зону карантина.

Решение принято по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

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"По результатам заседания комиссия решила отменить с 00:00 26 апреля 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Львовской области, и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.

На майские праздники модель адаптивного карантина в Украине не будут менять, но украинцам стоит проявить ответственность и избегать массовых скоплений. Причина в том, что такая модель показала свою эффективность.