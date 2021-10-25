Львов оказался в шаге от красной зоны

Садовый предупредил об усилении карантина. Фото: Reuters

Львов приближается к красной зоне.

В городе ухудшилась ситуация с коронавирусом, сообщил городской голова Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского городского совета.

За последние дни в городские больницы поступило 56 новых больных.

"И только шесть пациентов были выписаны. 19 человек умерли. Это очень печальная статистика и это при том, что были выходные. Как правило, в рабочие дни больше пациентов поступает в медучреждения", - сказал мэр.

Во Львове будут действовать ограничения, которые предварительно устанавливали с 1 ноября.

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"Вероятно, они просто начнут действовать в ближайшее время. Мы ожидаем сегодня решения государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая должна принять соответствующее решение. Если показатели будут предусматривать красную зону, то нет вариантов", - добавил Садовый.

В красной зоне в общественный транспорт межрегионального сообщения будут пускать с документом о получении одной дозы вакцины от Covid-19. Такая окончательная версия карантинных правил, вступивших в силу 21 октября, рассказали в Министерстве здравоохранения.