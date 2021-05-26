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среда, 26 мая 2021 11:35

Лунное затмение: что нужно знать, чтобы не упустить звездное время

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Лунное затмение: что нужно знать, чтобы не упустить звездное время
Нельзя возвращать бывших возлюбленных, заключать браки, подписывать договоры. Фото: pixabay.com

Сегодня в 14:14 состоится лунное затмение. Это особое время, которое нельзя пропустить. Для многих оно принесет мудрость, изменит мировоззрение, побуждает распрощаться с прошлым и уверенно двигаться вперед. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день нужно молиться и медитировать, - говорит астролог. - Это кармическое время. Не будет ничего случайного. Следите за тем, что говорите и делаете. Нельзя возвращать бывших возлюбленных, заключать браки, подписывать договоры, ссориться, прислушиваться к чужим советам. Не поддавайтесь на провокации, игнорируйте сплетни, избегайте протестов и раздоров. Это время сосредоточения, когда можно легко избавиться от иллюзии и лжи. Наступает звездный период, который поможет многим лучше понять себя и родных. Завершайте токсичные отношения, прощайте и просите прощения. Миритесь с родителями и детьми, обнимите друзей. Позаботьтесь о надежной энергетической защите для себя и семьи".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Одежды много, а носить нечего. Переберите гардероб и отдайте нуждающимся то, чем не пользуетесь. Новый наряд будет радовать не один сезон.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Вы непоседливы. Будете давать обещания и на следующий день нарушать их. Не удивляйтесь, если друзья начнут обижаться и игнорировать ваши звонки.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не жалейте о потерянном, особенно если это вещи. Легко прощайтесь с теми, кто хочет уйти. На их место придут люди, без которых не будете представлять своей жизни.

Рак (22 июня - 22 июля)

Успокойтесь и дайте себе время для размышлений. Не спешите писать заявление на увольнение. Лучше взять отпуск. Вы будете плохо спать. Медитируйте, читайте, слушайте приятную музыку.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Присматривайтесь, какие предложения принесет эта неделя. Судьба будет щедрой на подарки. Прежде чем согласиться на новую должность, сопоставьте свои силы и возможности.

Дева (24 августа - 23 сентября)

От ваших решений многое будет зависеть. Не засиживайтесь дома и не зацикливайтесь на мелочах. Активных и целеустремленных ждет успешное и плодотворное лето.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Родители, коллеги или друзья захотят принимать решения за вас. Это будет раздражать. Лучше всего дела пойдут у тех, кто идет за сильным лидером.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Поход по магазинам планируйте на субботу. Следите за курсом валют. Большие расходы сейчас будут неуместными. Ошибки других могут раздражать.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Оставайтесь мудрыми и терпеливыми. Тогда вас будут обходить неприятности. Проведите работу над ошибками в финансовых вопросах. Не стоит покупать мясорубки и мультиварки.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Время искать новую работу. Заработки остаются низкими, как и в прошлом году, но расходов больше. Не стоит покупать мебель. Любимые могут выражать озабоченность из-за мелочи, на которую вы не обращаете внимания.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Удачное время делать ремонт в доме, расчищать балкон, покупать гараж. Воспользуйтесь случаем подзаработать. Пожертвуйте деньги на благотворительность. Любимые оценят ваши попытки завоевать их сердце.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Начнете чувствовать, чего не надо делать и куда лучше двигаться. Будете на шаг впереди других. Не жалейте денег на нужды детей. Покупайте надувные бассейны и песочницы.

Астролог порадовала прогнозом на 26 мая.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
26
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