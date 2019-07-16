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вторник, 16 июля 2019 07:00

Лунное затмение: чего ждать и остерегаться

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Лунное затмение: чего ждать и остерегаться
В этот день желательно меньше говорить и больше действовать. Фото: radiosvoboda.org

В ночь с 16 на 17 июля состоится лунное затмение. Это один из самых сложных дней месяца. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет выходить из строя техника. Людям не хватит терпения и рассудительности, - говорит Елена Максимова. - Обостряются все проблемные вопросы. Старайтесь поддерживать внутреннее равновесие. Помогайте окружающим. Не стоит давать искренних обещаний. Слова не будут вдохновлять людей. Они больше будут доверять практическим результатам. В этот день желательно меньше говорить и больше действовать. Следите за рулем и при работе с электроприборами. Повышается аварийная опасность".

Овен

Ожидаемые средства поступят вовремя. Хозяйничайте экономно. Вечером следите за вещами. Остерегайтесь воров. Любимые захотят ярких впечатлений и веселых развлечений. Вы не будете иметь соответствующего настроения.

Телец

Придется делать выбор между приобретением необходимого и желаемого. Близкие люди могут предложить вам свою материальную поддержку. Не стоит отказываться. Мелочность не должна затмевать радости общения с милыми. Контролируйте себя. Не будьте быстрыми на замечания.

Близнецы

День высокого финансового риска. Не планируйте изменений в финансовой сфере. Не допускайте хаотических расходов. Новые проекты будут убыточными. Посвящайте любимым стихи. Пригласите их на прогулку. Наблюдайте вместе закат.

Рак

Хватит средств для реализации запланированного. Придется экономить. Не стоит занимать деньги. Сданы в ремонт вещи не скоро вернутся к вам.

Лев

Из-за невнимательности можете оплатить дважды за товар. Не стоит покупать уцененные вещи. Выбросите деньги на ветер. Перенесите визит к стоматологу. Качество его работы вас не удовлетворит.

Дева

В вашем распоряжении ограничена сумма. И ею тоже можно выгодно воспользоваться. Для расчетов за предоставленные услуги используйте бартер.

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Весы

Цените постоянных проверенных партнеров по бизнесу. Держитесь подальше от авантюрных предложений. В финансовых вопросах доверие не уместно. Вас могут обмануть.

Скорпион

Материальное положение не изменится. Денег не хватит. Покупать украшения и обновлять гардероб не стоит.

Стрелец

День полезных расходов. Вкладывайте средства в поддержание собственного имиджа. Не отказывайтесь от командировки. Вечером возможен неожиданный заработок.

Козерог

Более прибыльной будет вторая половина дня. Задержитесь на работе. Но вас ждет и ряд неоправданных расходов. Могут возникать проблемы с осуществлением денежных переводов. Пустые разговоры и обещания могут утомлять вас. Отказывайтесь от тягостного общения.

Водолей

Следите при осуществлении торговых операций. Проверяйте правильность оформления сопроводительной документации. Ошибки в бумагах могут стоить дорого.

Рыбы

На все необходимое денег хватит. Самое время покупать мебель и начинать ремонт. Можно вкладывать в недвижимость.

Астролог рассказала, почему в день лунного затмения лучше что-то ломать и стоит ли доверять снам.

Автор: Gazeta.ua
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