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пятница, 10 января 2020 07:00

Лунное затмение 10 января: на знаки оно повлияет больше

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Лунное затмение 10 января: на знаки оно повлияет больше
Трудно будет сосредоточиться на важных делах. Производительность труда снизится. Фото: astrozodiac.net

Вечером в пятницу состоится лунное затмение. 10 января не способствует началу новых дел. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Повышается риск аварийных ситуаций из-за принятия ошибочных решений, - говорит астролог. - Обостряются устаревшие конфликты. Чаще будут случаться нервные срывы. Договоренности с любых вопросов не будут окончательными. Может возникать много проблем с транспортными перевозками. Прогнозируется увеличение ошибок в расчетах. Этот день можно использовать для борьбы с вредными привычками. Будьте сдержанными во всем. Не переедайте. Лунное затмение наибольшее влияние окажет на Козерогов, Раков и Рыб. Трудно будет сосредоточиться на важных делах. Производительность труда снизится".

Овен

Любимые будут слишком заняты. Их могут раздражать мелкие неудачи. Не попадайте под горячую руку.

Телец

Не соглашайтесь на участие в финансовых авантюрах. Вы своими руками устроите себе ловушку. Задовольниться малой прибылью.

Близнецы

Растет количество проблемных вопросов в сфере финансов. Большинство дел тормозиться. Поступление денег не ожидается. Поищите новые средства экономии.

Рак

Вашу судьбу попытаются устроить друзья. Стоит отказаться от предложенного ими знакомства. Это будет плохая идея. Вы попадете в неловкую ситуацию.

Лев

Легкомысленные отношения скоро распадутся. Серьезные - перейдут на новый уровень. Сделайте свой выбор.

Дева

Неблагоприятный день для осуществления денежных операций. Наведите порядок в финансовых документах. Не одалживайте людям денег. Не пора знакомиться с родителями любимых.

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Весы

Вам не хватит мудрости в обращении с партнерами. Откровенность не всегда укрепляет существующие отношения.

Скорпион

Заработок не будет соответствовать вашим ожиданиям. В случае необходимости обратитесь за помощью к близким.

Стрелец

Вам интересно будет говорить с человеком намного старше возрастом. Прислушивайтесь к ее советам. Она поможет найти общий язык с любимыми.

Козерог

Не лучший день для свидания. Проведите вечер в одиночестве. Продумайте культурную программу для двоих на выходные.

Водолей

Заранее продуманные финансовые операции будут экономически выгодными. Избегайте экспромта. Интуиция может вас подвести.

Рыбы

Сдерживайте себя от больших затрат. Не допускайте расточительства. В ближайшее время существенных доходов не ожидается.

10 января на Землю ждет полутеневое лунное затмение. Оно совпадает с так называемой Волчьей полной Луной.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
10
января

Погибли 26 человек во время аварии трамвая

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