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суббота, 22 августа 2020 11:51

Лукашенко пугает Беларусь тем, что новый президент введет войска НАТО

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Лукашенко пугает Беларусь тем, что новый президент введет войска НАТО
Лукашенко: все идет по плану цветных революций с подстрекательством внутриполитической ситуации в стране. Фото: reuters

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что новый глава государства введет в Беларуси внешние силы. Мол, может обратиться в НАТО, и блок введет войска в страну.

Об этом он заявил в субботу во время посещения военного полигона под Гродно, сообщает государственное агентство БЕЛТА.

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"Новый президент обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест.
Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с подстрекательством внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации заключается в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда.
Обычно они раскручивают внутри, сбрасывают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор", - сказал Александр Лукашенко.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановська - 10,1%. Тысячи жителей Беларуси не согласны с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

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Дата
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