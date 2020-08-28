"Лукашенко просто так власть не отдаст" - Кравчук

"Каждая клетка Лукашенко - это власть. Он другой жизни не знает" - Кравчук. Фото: REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко просто так власть не отдаст. Так считает экс-президент Украины Леонид Кравчук.

"Я неплохо знаю Лукашенко — по крайней мере, с 1991 года. Хочу вас разочаровать: Лукашенко власти при цветах на улицах и просьбах не отдаст. Он уже об этом заявил. И когда он обратился к Путину за помощью, и тот сказал, что он поможет. .. А мы знаем, какой это может быть помощь. Поэтому, я думаю, нужно готовиться к серьезному давлению на президента Лукашенко. А то, что кто-то хочет мирно все сделать, я приветствую. Только 26 лет власти означает, что каждая клетка Лукашенко — это власть, каждый волосок на голове — это власть, каждое слово — это власть. Он другой жизни не знает. И власть он просто так не отдаст — будьте к этому готовы", — сказал Кравчук в прямом эфире ток-шоу "Право на власть".

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9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, а после обнародования данных первых экзит-полов, где победа была за Лукашенко, белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Уже во время первых столкновений с ОМОНом правоохранители использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы, а Интернет не работал на территории страны всю ночь. Известно о по меньшей мере шести погибших в результате протестов.