Лукашенко может использовать армию против Украины

Минобороны Беларуси привело в боевую готовность 1868-ю и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения и 969-ю базу резерва танков. Фото: reuters

Белорусские протесты прошли три стадии изменения. Сначала фактически в первую же ночь после выборов это было жестокое силовое противостояние. Затем ситуация изменилась.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит белорусский журналист Денис Лавникевич.

"Силовые органы применяли насилие в отношении мирных активистов. Такой жестокости никто не ожидал. Однако это не остановило протесты, а заставило их частично изменить свою форму.

Второй этап это - мирные акции против насилия, к которым очень активно присоединились белорусские женщины. Они выходили на площади, становились между активистами и силовиками. Также начались забастовки на крупных предприятиях. Рабочие начали останавливать их работу в знак солидарности с протестами. Люди начали объединять на низких уровня, что, в отличие от украинцам, белорусам не свойственно", - объясняет эксперт.

На третьем этапе сформировали Координационный совет оппозиции, который пытается управлять всем процессом, говорит Денис Лавникевич.

"Сейчас самопровозглашенная власть Беларуси активно пытается давить на ее членов - открывают уголовные производства, похищают. Однако люди до сих пор каждые выходные выходят на площади и протестуют против режима Лукашенко. Трудно предсказать, чем это все закончится в итоге. Люди могут устать и прекратить сопротивление или есть он может начаться с новой силой", - считает журналист

По его словам, Лукашенко вряд ли будет использовать армию для подавления протестов.

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"Это был бы довольно неэффективный инструмент. Ведь белорусская армия это - срочники, которые вряд ли захотят и согласятся бить своих сограждан. Белорусский режим имеет достаточно внутренних войск, чтобы разгонять протестующих. Там натасканные ребята, которые готовы на все, что им скажут. Скорее армию могут использовать для внешних провокаций против соседних стран - Литвы, Украины, Польши. Литовцы уже осознают эту возможность. Не так давно Лукашенко вообще едва не объявил войну Польше (В четверг, 3 сентября, во время встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Беларусь разместила половину своей армии на границе с Польшей и Литвой и окружила войсками Гродно. Ранее Лукашенко говорил, что Польша хочет захватить Гродненскую область. -Gazeta.ua). Он уверен, что протесты это - влияние извне. Не верит, что люди просто могли выйти на улицы, потому что устали от его диктатуры", - добавляет эксперт.

В столице и других белорусских городах во время акций протеста в минувшие выходные задержали 633 человека. Об этом сообщила прессекретар МВД Беларуси Ольга Чемоданова.