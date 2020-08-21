"Лукашенко будет вынужден пойти на уступки" - дипломат о протестах в Беларуси

Владимир Василенко: Власть Украины не поздравила Лукашенко с избранием. Однако неоправданно воздерживается от более жесткой реакции. Фото: Тарас Подолян

На акции в Беларуси выходит только активная часть общества, а большинство населения - зомбированные российской пропагандой.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат Владимир Василенко.

"Белорусский режим держится на относительно стабильной экономике и политической поддержке РФ. Возможность заставить Лукашенко отречься от власти минимальная, несмотря на усиление общественных протестов. Скорее он будет вынужден пойти на какие-то уступки, прибегнув к политике кнута и пряника. С одной стороны - репрессии, с другой - какой-то декларативный компромисс с протестующими", - считает эксперт.

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Однако, по его словам, западные страны тоже начали давить на Лукашенко.

"Учитывая факт фальсификации результатов выборов и попыток силового подавления протесаного движения, Европейский Союз ввел санкции против режима Лукашенко. Отдельные государства также это сделали. Власти Украины не поздравила Лукашенко с избранием. Однако неоправданно воздерживается от более жесткой реакции", - добавляет дипломат.

Полное интервью с Владимиром Василенко читайте в журнале "Країна" от 27 августа.

В Беларуси продолжаются протесты. 9 августа в стране якобы вновь избран президентом Александр Лукашенко, который руководит государством 26 лет. Внешних наблюдателей не было на выборах.