Луганские оккупанты заплатили Украине за воду 58 тоннами монет

"Власть" неподконтрольной части Луганской области рассчитывается за потребленную воду украинские копейками.
Об этом в комментарии hromadske сообщил заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко.
"Представители" той стороны привозят деньги на мост в Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет ", - рассказал он.
В то же время,Лысенко отметил, что если раньше так называемая "ЛНР" рассчитывалась гривнами, то сейчас перешла на копейки.
"Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост. Думаю, они глумятся над нами", - рассказал заместитель директора водоканала.
Как подчеркивает издание, мост в Счастье заминирован, поэтому мешки приходится переносить вручную.
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В октябре 2019-го сообщалось, что водоканал задолжал 168 млн грн за электроэнергию компании "Луганское энергетическое объединение". Главный инженер "Лисичанскводоканал" Виктор Францова отмечал, что уже в то время ситуация была довольно критической, поскольку платить долги у коммунального предприятия нет возможности.
24 декабря 2019-го из-за задолженности в Луганской отключили от електропостачаннясим насосных станций. В результате без централизованного водоснабжения остались частично города Лисичанск, Приволье и Новодружеск - около 46 000 абонентов.
27 декабря 2019 года Луганской области восстановили электроснабжение на насосных станциях.
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