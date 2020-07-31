Луцкий террорист объявил голодовку

Кривошей жалуется на условия содержания. Фото: volynpost.com

Террорист Максим Кривош объявил голодовку в знак протеста против условий содержания в следственном изоляторе.

Его адвокат Сергей Тиможинский сообщил, что Кривоша не устраивают условия. Среди них назвал применение наручников, передает ВолиньPost.

Защитник говорит, что первые 3 дня пребывания в СИЗО спецсредства не применяли. Теперь же наручники надевают каждый раз, когда Кривоша выпускают из камеры. Он содержится уже как осужденный, а не как заключенный.

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Тиможинский утверждает, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей.

В пресс-службе прокуратуры области сообщили, что никаких жалоб на режим или условия содержания не поступали.

Утром 21 июля на центральной площади Луцка 44-летний Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Впоследствии свои требования опубликовал в соцсетях и разослал родственникам заложников. Хотел, чтобы руководители судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей публично признали, что они - террористы в законе. Президент Владимир Зеленский должен был призвать посмотреть фильм "Земляне".