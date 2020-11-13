Луцк подает иск в суд - требуют отменить карантин выходного дня

Премьер-министр заявил, что местная власть должна выполнять постановление правительства. Фото: pinterest.com

Луцкий городской совет готовит заявление в Киевский окружной административный суд об отмене постановления о карантине выходного дня.

Там считают, что это решение противоречит действующему законодательству и Конституции и существенно нарушает права предпринимателей и предприятий, сообщили в пресс-службе горсовета Луцка.

"Введенный правительством карантин выходного дня приведет к серьезным убыткам и проблемам для бизнеса, и так истощенного первой волной ограничений. Вместе с тем, эффективность такой ограничительной меры в снижении заболеваемости Covid-19 довольно сомнительна", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что секретарь городского совета, и.о. обязанности городского головы Григорий Пустовит направил письма начальнику ГУ Нацполиции в Волынской области и начальнику Управления патрульной полиции в области. Он призвал не совершать действий по привлечению к ответственности предпринимателей и предприятий, если те нарушат карантин.

Исполнительный комитет Черниговского городского совета направил обращение в Кабинет министров и народным депутатам. Городские власти просят отменить решение о введении в Украине карантина выходного дня.