Лучшие университеты - украинские вузы попали в мировой рейтинг

Всего в рейтинг попали 1600 университетов. Фото: pixabay.com

Украинские вузы попали в ежегодный рейтинг лучших университетов мира.

Всего в списке 10 вузов, сообщает Министерство образования и науки Украины со ссылкой на журнал Times Higher Education.

В Times Higher Education World University Rankings 2022 попали более чем 1600 университетов из 99 стран и территорий.

Рейтинг составляют по 13 показателям эффективности. Проверяют уровень преподавания, исследования, передачу знаний и международные перспективы.

Для нынешнего рейтинга издание проанализировало более 108 млн цитирований в более чем 14,4 млн научных публикациях почти 22 тыс. ученых в мире. Собрали более 430 тыс. точек данных из более чем 2100 учреждений, подавших сведения.

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Университеты Украины среди мировых заведений в рейтинге:

- Сумской государственный университет - 501-600 место;

- Национальный университет "Львовская политехника" - 601-800 место;

- Харьковский национальный университет радиоэлектроники - 1001-1200 место;

- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 1201+ место;

- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 1201+ место;

- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1201+ место;

- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 1201+ место;

- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 1201+ место;

- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 1201+ место;

- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 1201+ место.

В Одессе студенты вузов штурмовали общежитие. Чтобы заселиться в комнату они простояли в очереди весь день с самого утра. Под стенами общежития собралась почти 1 тыс. студентов и родителей. Их запугали тем, что в другие дни они не смогут получить жилье.