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понедельник, 22 марта 2021 17:16

Лучшие ресурсы для изучения делового английского

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Сегодня английский язык является языком международного общения. Перед человеком, который может свободно говорить по-английски открываются многие двери, в бизнесе в том числе.

  Английский язык является языком международного общения
Английский язык является языком международного общения

Однако, язык языку рознь: существует большая разница между разговорным, литературным и деловым языком. У каждого своя специфика, свои "ходовые" слова. При этом деловой язык является наиболее специфичным и требовательным в плане грамматики.

В наш век технологий, изучать язык стало проще, чем когда-либо. Нужно лишь подобрать эффективное средство для изучения языка: сайт или приложение, с которым вам будет удобно работать. Поговорим о некоторых очень популярных ресурсах, которые помогут вам повысить уровень делового английского.

Learn English - BRITISH COUNCIL

Эта программа для углубленного изучения языка разработана онлайн-школой British Council. Зайдя на сайт вы встретите удобный интерфейс.

Весь курс разбит на тематики, которые при желании можно изучать отдельно. В процессе обучения вы усовершенствуете свои навыки чтения, ознакомитесь с деловым лексиконом и научитесь лучше воспринимать информацию на слух.

Также на сайте предлагается помощь в установлении вашего текущего уровня языка, что поможет вам понять, с каких уроков начать.

BistroEnglish или Английский за 5 недель

Данный ресурс предлагает пройти курс делового английского языка, рассчитанный на 5 недель. Информация здесь изложена на русском. По нашему мнению, это лучший ресурс для изучения бизнес английского.

Сайт представляет самую подробную информацию о курсе:

• квалификация и опыт преподавателя
• отзывы
• программа курса

Помимо самих уроков, в курс входят аудио-диалоги с носителями языка - незаменимый опыт и возможность быстро повысить свой уровень английского. Через 5 недель вы действительно сможете овладеть навыками делового общения на английском языке.

Business English Pod

На этом ресурсе собрано 600 уроков, посвященных изучению английского для бизнеса. Уроки охватывают самые разные темы, при этом, в таком количестве уроков по прежнему легко ориентироваться.

Breaking News English

Этот сайт предлагает изучать английский с помощью новостей. Очень необычный и практичный способ, ведь в новостных сообщениях используется самый передовой лексикон. Уроки разбиты на 7 уровней сложности, что сильно облегчает поиск среди 3,045 бесплатных уроков.

English Central

Этот сайт предлагает доступ не только к видеоурокам, но и к ТВ-шоу и фильмам, телепрограммам и прочим видео, которые сделают изучение языка приятным времяпрепровождением!

Подняв свой уровень английского для делового общения с помощью одного из этих сайтов, вы откроете перед собой безграничные возможности в бизнесе.

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