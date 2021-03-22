Лучшие ресурсы для изучения делового английского

Сегодня английский язык является языком международного общения. Перед человеком, который может свободно говорить по-английски открываются многие двери, в бизнесе в том числе.
Однако, язык языку рознь: существует большая разница между разговорным, литературным и деловым языком. У каждого своя специфика, свои "ходовые" слова. При этом деловой язык является наиболее специфичным и требовательным в плане грамматики.
В наш век технологий, изучать язык стало проще, чем когда-либо. Нужно лишь подобрать эффективное средство для изучения языка: сайт или приложение, с которым вам будет удобно работать. Поговорим о некоторых очень популярных ресурсах, которые помогут вам повысить уровень делового английского.
Learn English - BRITISH COUNCIL
Эта программа для углубленного изучения языка разработана онлайн-школой British Council. Зайдя на сайт вы встретите удобный интерфейс.
Весь курс разбит на тематики, которые при желании можно изучать отдельно. В процессе обучения вы усовершенствуете свои навыки чтения, ознакомитесь с деловым лексиконом и научитесь лучше воспринимать информацию на слух.
Также на сайте предлагается помощь в установлении вашего текущего уровня языка, что поможет вам понять, с каких уроков начать.
BistroEnglish или Английский за 5 недель
Данный ресурс предлагает пройти курс делового английского языка, рассчитанный на 5 недель. Информация здесь изложена на русском. По нашему мнению, это лучший ресурс для изучения бизнес английского.
Сайт представляет самую подробную информацию о курсе:
• квалификация и опыт преподавателя
• отзывы
• программа курса
Помимо самих уроков, в курс входят аудио-диалоги с носителями языка - незаменимый опыт и возможность быстро повысить свой уровень английского. Через 5 недель вы действительно сможете овладеть навыками делового общения на английском языке.
На этом ресурсе собрано 600 уроков, посвященных изучению английского для бизнеса. Уроки охватывают самые разные темы, при этом, в таком количестве уроков по прежнему легко ориентироваться.
Breaking News English
Этот сайт предлагает изучать английский с помощью новостей. Очень необычный и практичный способ, ведь в новостных сообщениях используется самый передовой лексикон. Уроки разбиты на 7 уровней сложности, что сильно облегчает поиск среди 3,045 бесплатных уроков.
English Central
Этот сайт предлагает доступ не только к видеоурокам, но и к ТВ-шоу и фильмам, телепрограммам и прочим видео, которые сделают изучение языка приятным времяпрепровождением!
Подняв свой уровень английского для делового общения с помощью одного из этих сайтов, вы откроете перед собой безграничные возможности в бизнесе.
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