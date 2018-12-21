 
Ексклюзивы
1/5
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 540
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 603
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 864
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 522
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 3744
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 234
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1944
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3861
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4689
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
7
32
14
3
13
Министры обороны Украины и Великобритании вышли в море на боевом катере
Министры обороны Украины и Великобритании вышли в море на боевом катере
ВСУ передали большую партию оружия и танков
ВСУ передали большую партию оружия и танков
Украина получила первые вертолеты Airbus: будут патрулировать море и спасать людей
Украина получила первые вертолеты Airbus: будут патрулировать море и спасать людей
Женщина продает грязное белье, чтобы спасать бездомных котов
Женщина продает грязное белье, чтобы спасать бездомных котов
Обкатка танками и выживание в суровую зиму: как проходят сборы резервистов
Обкатка танками и выживание в суровую зиму: как проходят сборы резервистов
Видео
Все видео
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
"Легендарная и уникальная" - самый мощный в мире украинский самолет "Мрия" празднует юбилей
"Легендарная и уникальная" - самый мощный в мире украинский самолет "Мрия" празднует юбилей
Зимнее солнцестояние: интересные факты, обряды и приметы
Зимнее солнцестояние: интересные факты, обряды и приметы
В бывшей УПЦ МП сделали заявление в отношении страны-агрессора
В бывшей УПЦ МП сделали заявление в отношении страны-агрессора
10 новогодних фильмов, которые сделают настроение сказочным
10 новогодних фильмов, которые сделают настроение сказочным
Интервью
1/5
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 603
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1467
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2439
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1602
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3186
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 декабря 2018
Просмотров: 198
Хочеться вірити, ми почали перегравати Московію
Добре бути розумним через віки й роки. Головне – безпечно, жодного ризику для репутації. "Треба було це зробити ще 2014-го" – у ...
пятница, 21 декабря 2018 20:23

Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер

  Комментировать
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Роман Синицын: убийство Гандзюк разоблачило полную коррумпированность полиции. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Расследование убийства Екатерины Гандзюк саботировало следствие.

Говорит в интервью журналу "Країна" волонтер Роман Синицын.

"Не установлены заказчики. Луценко прекрасно знает, кто это. Мы тоже. Навели силовиков на одного из организаторов - Игоря Павловского (помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука. - Gazeta.ua). У Луценко была истерика, но через три дня его задержали. Затем был еще ряд задержаний. Хотели вручать подозрение местному криминальному авторитету Левину. Он сидел за серийные убийства, но вышел по закону Савченко. С августа находится за границей. Подозреваем, следствие на этом хочет поставить точку. Это удобно. Человека нет, он - заказчик. Это не так. Левин - один из организаторов, средний уровень", - объясняет волонтер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль готовит наступление - эксперт

Дело Гандзюк полиция передала Службе безопасности, говорит он.

"Это произошло после смерти Кати. С первого дня она говорила, что не верит нацполиции ни в Херсоне, ни в Киеве. Адвокат подтверждает, что дело передали не в полном объеме - без материалов негласных следственных розыскных действий. Например, без прослушки. По давней милицейской традиции они могли потеряться.Хочется верить, что СБУ лучше будет расследовать. Каждые несколько дней проходят обыски, задержания. Допрашивают свидетелей", - говорит Роман Синицын.

По его мнению, убийство Екатерины разоблачило ряд проблем в украинской правоохранительной системе.

"Это - полная коррумпированность полиции. На примере Херсонской области это хорошо видно. Существует круговая порука. Первый подозреваемый Николай Новиков не имел никакого отношения к убийству. Три дня на море пьянствовал, выключил телефон. Только на основании отсутствия связи лепили из него исполнителя (в августе Новикова освободили из-под стражи, дело закрыли. - Gazeta.ua).

Кум задержанного организатора Сергея Торбина - заместитель начальника уголовного розыска Херсонской области Сергей Курдилов. Он до сих пор даже не уволен. Следствие покрывает исполнителей и организаторов.

Мы с первого дня видели, что оно не работает. Не брали камеры наблюдения, не опросили свидетелей, не установили вещество. Саботировали дело. Когда оно получило огласку, полиция задержала Новикова. Ни один из правоохранителей не получил даже выговор. А руководитель полиции Херсонской области Артур Мериков впоследствии получил еще и генеральские погоны", - добавляет волонтер.

Полное интервью с Романом Синицын читайте в журнале "Країна" от 27 декабря.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

"Украину нужно любить до глубины кармана" - Чикаленко раздавал деньги писателям

Самый большой и самый мощный в мире - как создавали украинскую "Мрію"

Террористы взорвали самолет в воздухе

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 117818
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 44216
Показали, как выглядит &quot;мертвая зона&quot; оккупированного Донецкая
Показали, как выглядит "мертвая зона" оккупированного Донецкая
14
 Просмотров: 39513
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 15939
&quot;Еще хуже елки у нас люди не видели&quot;
"Еще хуже елки у нас люди не видели"
19
 1 Просмотров: 14715
Общество
Неизвестные оставили гранату на дверях магазина
Неизвестные оставили гранату на дверях магазина Просмотров: 324
Мгновенная карма: воровка умерла на месте преступления
Мгновенная карма: воровка умерла на месте преступления Просмотров: 594
Сообщили последние новости с Донбасса
Сообщили последние новости с Донбасса Просмотров: 1008
Министры обороны Украины и Великобритании вышли в море на боевом катере
Министры обороны Украины и Великобритании вышли в море на боевом катере
7
 1 Просмотров: 1251
ВСУ передали большую партию оружия и танков
ВСУ передали большую партию оружия и танков
32
 1 Просмотров: 8361
Больше всего комментируют
7
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
5
Украина получила новые боевые вертолеты
4
Митрополит Епифаний прокомментировал переименование УПЦ МП
3
Почему Тимошенко потеряла почти половину подписчиков на Youtube
3
В Раде из-за РПЦ подрались нардепы
Голосов: 31115
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua