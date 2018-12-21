Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер

Роман Синицын: убийство Гандзюк разоблачило полную коррумпированность полиции. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Расследование убийства Екатерины Гандзюк саботировало следствие.

Говорит в интервью журналу "Країна" волонтер Роман Синицын.

"Не установлены заказчики. Луценко прекрасно знает, кто это. Мы тоже. Навели силовиков на одного из организаторов - Игоря Павловского (помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука. - Gazeta.ua). У Луценко была истерика, но через три дня его задержали. Затем был еще ряд задержаний. Хотели вручать подозрение местному криминальному авторитету Левину. Он сидел за серийные убийства, но вышел по закону Савченко. С августа находится за границей. Подозреваем, следствие на этом хочет поставить точку. Это удобно. Человека нет, он - заказчик. Это не так. Левин - один из организаторов, средний уровень", - объясняет волонтер.

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Дело Гандзюк полиция передала Службе безопасности, говорит он.

"Это произошло после смерти Кати. С первого дня она говорила, что не верит нацполиции ни в Херсоне, ни в Киеве. Адвокат подтверждает, что дело передали не в полном объеме - без материалов негласных следственных розыскных действий. Например, без прослушки. По давней милицейской традиции они могли потеряться.Хочется верить, что СБУ лучше будет расследовать. Каждые несколько дней проходят обыски, задержания. Допрашивают свидетелей", - говорит Роман Синицын.

По его мнению, убийство Екатерины разоблачило ряд проблем в украинской правоохранительной системе.

"Это - полная коррумпированность полиции. На примере Херсонской области это хорошо видно. Существует круговая порука. Первый подозреваемый Николай Новиков не имел никакого отношения к убийству. Три дня на море пьянствовал, выключил телефон. Только на основании отсутствия связи лепили из него исполнителя (в августе Новикова освободили из-под стражи, дело закрыли. - Gazeta.ua).

Кум задержанного организатора Сергея Торбина - заместитель начальника уголовного розыска Херсонской области Сергей Курдилов. Он до сих пор даже не уволен. Следствие покрывает исполнителей и организаторов.

Мы с первого дня видели, что оно не работает. Не брали камеры наблюдения, не опросили свидетелей, не установили вещество. Саботировали дело. Когда оно получило огласку, полиция задержала Новикова. Ни один из правоохранителей не получил даже выговор. А руководитель полиции Херсонской области Артур Мериков впоследствии получил еще и генеральские погоны", - добавляет волонтер.

Полное интервью с Романом Синицын читайте в журнале "Країна" от 27 декабря.