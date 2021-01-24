Louis Vuitton из Турции: в Украину пытались провезти 205 кг контрабанды

Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Украину 205 кг турецких подделок на бренды Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Prada и Calvin Klein.

Письменной декларации иностранец не заполнял, за консультацией перед началом таможенного контроля не обращался, сообщает пресс-служба Киевской таможни.

"В зоне таможенного контроля аэропорта" Борисполь "таможенниками остановлен пассажир с 9 чемоданами одежды, которые он пытался ввезти без налогообложения", - говорится в сообщении.

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Азербайджанец с разрешением на проживание в Украине прилетел из Стамбула и планировал трансфером лететь из Киева в Одессу. В отношении него составили протокол о нарушении таможенных правил. 351 единицу одежды и сумки с логотипами известных мировых брендов изъяли до вынесения судом решения по делу задержанного.

Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

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В соответствии с действующими нормами, установленными для авиационных пунктов пропуска, "зеленым коридором" можно беспрепятственно ввозить товары, кроме подакцизных, стоимостью до €1 тыс. В аэропорту "Борисполь" таможенники остановили 27-летнего жителя Ровно с багажом янтаря гигантских размеров. Мужчина направлялся на авиарейс Киев-Шарджа.