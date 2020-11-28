Локдауна пока не ожидается - МОЗ

Локдауна на следующей неделе точно не будет. Фото: Украинская правда

В Украине точно не будет локдауна со следующей недели.

Правительство готовится к разным вариантам событий. Однако локдаун не введут с 30 ноября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканал "Интер".

Перечень ограничений при жестком карантине еще разрабатывается.

"В любом случае мы за семь-десять дней сделаем советующее сообщение с четким перечнем ограничений, если нам необходимо будет вводить жесткие карантинные меры", - сказал министр.

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Напомним, экономисты призывают ввести жесткий карантин в Украине до конца года. Они считают, что по сравнению с весенним локдауном, потери бюджета не будут столь значительными.