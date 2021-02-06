"Локдаун тарифам" - люди перекрыли трассу национального значения

Фото: unian.ua

6 января в Черновицкой области примерно 100 жителей села Мамаевцы Кицманского района перекрыли трассу национального значения. Так протестуют против повышения тарифов.

Люди держат в руках плакаты с надписями "Хватит терпеть тарифный произвол", "Локдаун тарифам", "Вставай Украина! Один не отстоит права десяти" и непрерывно двигаются по пешеходному переходу. Пропускают только "скорые" и машины с больными людьми, сообщает УНИАН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трассу Киев-Харьков угражают перекрыть, пока газ не будет по 2 грн

"Власть до сих пор нас не услышала. Мы вышли на улицы, чтобы отменили тариф на доставку газа, а также снизили тариф на потребление газа", - рассказал местный житель Иван.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые следят за общественным правопорядком. В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области сообщили, что в результате акции зафиксировано пробки и затруднения в движении транспорта.

С января в Украине выросли коммунальные тарифы, что привело к массовым протестам в разных городах. Правительство отменило льготный тариф на электроэнергию, по которым люди платили по 90 коп. за первые 100 кВт. Остальные месячного объема покрывали по 1,68 грн / кВт. Пока действует единая цена - 1,68 грн.