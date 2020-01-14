Лобби Авакова во фракции "Слуга народа" насчитывает не менее 70 человек

Роман Синицын: дело Шеремета сыплется, оно не дойдет до суда. Никто не сядет за убийство. Фото: Тарас Подолян

12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар, врача и волонтерку Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко. Однако у них нет никаких прямых доказательств.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит волонтер Роман Синицын.

"А те, что были, уже разбили адвокаты. Почти у всех подозреваемых есть алиби. К марту будут на свободе. Дело сыплется, оно не дойдет до суда. Никто не сядет за убийство Шеремета. Зато министр внутренних дел Арсен Аваков останется в должности. Это - просто план, чтобы он сохранил свою власть. убеждали, что он - временный министр, гарантирует безопасность в переходный период. Зеленский требовал результатов расследования хоть каких-то резонансных преступлений до Нового года. Выбрали дело Шеремета", - считает волонтер.

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По его словам, между Арсеном Аваковым и главой Офиса президента Андреем Богданом есть договорняк.

"Арсен Борисович как политик не имеет рейтинга. Однако по факту является вторым по влиятельности человеком в стране. У Авакова в подчинении находятся подразделения, которые могут осуществлять негласные следственные розыскные действия. Имеет компромат на политиков, депутатов. Так сформировал собственное лобби во фракции "Слуга народа", которое насчитывает не менее 70 человек. Они будут голосовать за то, что выгодно ему.

При Авакове в должности министра внутренних дел невозможно провести реформу правоохранительной области. Имеет большое влияние. Куча его людей зашли в другие ведомства на должности заместителей министра или начальников департаментов. Для меня Аваков - самая большая претензия к Зеленского", - добавляет Роман Синицын.

Полное интервью с Романом Синицыным читайте в журнала "Країна" от 16 января.