Ликвидируют интернаты - Супрун

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 4986
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 630
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3790
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2763
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2412
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2304
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3132
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1368
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7317
Фото
Все фото
14
9
7
3
15
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
Поехали: в Киеве стартовал велодень
Поехали: в Киеве стартовал велодень
Приезжим быстро найти жилье можно только по рекомендациям, - украинка рассказала о жизни в Норвегии
Приезжим быстро найти жилье можно только по рекомендациям, - украинка рассказала о жизни в Норвегии
58% украинцев хотят детские комнаты на работе: исследование
58% украинцев хотят детские комнаты на работе: исследование
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Видео
Все видео
Ветераны записали мотивирующий ролик
Ветераны записали мотивирующий ролик
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 225
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 630
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3132
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 29836
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2322
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
01 июня 2019
Просмотров: 306
З головою і без
25 травня міський голова Києва Віталій Кличко відкрив велосипедно-пішохідний міст між Володимирською гіркою і парком "Хрещатий". Через день скляна ...
суббота, 01 июня 2019 15:13

Ликвидируют интернаты - Супрун

  Комментировать

Даже образцовый интернат не заменит детям настоящей семьи.

Поэтому Министерство здравоохранения изменит систему поддержки детей, не имеющих родителей, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в Facebook.

"И это не о закрытии интернатных учреждений. На самом деле из детей, живущих в таких заведениях в Украине, только 8% имеют статус детей-сирот. У остальных есть мама или папа, или оба из родителей, оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка. Чтобы эти дети росли в своей семье, ищем способы помочь таким семьям", - написала она.

Автор: Цензор.НЕТ
  В Украине ликвидируют детские дома
В Украине ликвидируют детские дома

В Минздраве планируют ликвидировать детские дома-интернаты до 2020 года. Этот год учреждения будут работать в обычном режиме, однако детей, которые там учатся будут устраивать в семьи. После 2020 года детей перестанут принимать в детские дома.

"Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье", - пишет министерка.

Вместо детских домов создадут паллиативно-реабилитационные центры. Количество мест в таких центрах будет зависеть от потребностей общества.

"Сегодня критически не хватает реабилитационных и паллиативных центров. С момента направления ребенка в такой центр до начала лечения - проходит около года. Это сильно влияет на эффективность лечения и реабилитации ребенка. Паллиативная помощь и реабилитация вошли в" зеленый список "- гарантированный государством пакет услуг , за который будет платить Национальная служба здоровья Украины. Эти услуги для граждан будут бесплатные", - пишет Супрун.

Автор: Цензор.НЕТ
  В Украине ликвидируют детские дома
В Украине ликвидируют детские дома

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День защиты детей: печальная статистика

Министерка отмечает, что ликвидация интернатов не означает, что детей оставят без жилья.

"Мы хотим, чтобы дети, которые сейчас живут в них, были устроены в хорошие семьи или могли расти в условиях, приближенных к семейным", - пишет она.

Альтернативой детским домам Супрун видит патронатные семьи, то есть такие, которые занимаются сиротами и детьми, чьи родители не могут их воспитывать.

"Решение о введении услуги по патронату над ребенком принимают местные государственные администрации или исполнительные органы местных советов. Они же осуществляют подбор и способствуют обучению кандидатов. Именно такая помощь детям - это реальная забота о них, а не просто декларация на бумаге подарков и сладостей".

Госпожа Ульяна отмечает, что практика отказа от интернатов распространена во всем мире.

"Сегодня существуют гораздо лучшие модели поддержки детей, чем детские дома. Весь цивилизованный мир отказался или отказывается от такого устройства детей - в том числе за негативного влияния на психическое и физиологическое развитие ребенка. Не живут дети в интернатах и ​​до совершеннолетия. Такого просто не существует. Так не должно быть и у нас".

Российские оккупанты за 5 лет войны убили более 240 детей Донбасса.

Еще 56 маленьких украинцев пропали без вести, сообщила пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

"За 5 лет войны на Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей. Еще 56 - бесследно исчезли", - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ликвидируют интернаты - Супрун». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
22
 Просмотров: 15066
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 13767
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
15
 Просмотров: 12924
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
7
 Просмотров: 10521
Смертельное ДТП на трассе: много погибших
Смертельное ДТП на трассе: много погибших Просмотров: 9369
Общество
К расстрелу 5-летнего мальчика могут быть причастны полицейские
К расстрелу 5-летнего мальчика могут быть причастны полицейские Просмотров: 207
Экономист назвал основные проблемные реформы
Экономист назвал основные проблемные реформы
 Просмотров: 117
В Украине будет работать крупнейший в Европе автобусный лоукост
В Украине будет работать крупнейший в Европе автобусный лоукост Просмотров: 378
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
14
 Просмотров: 3483
Google запускает бесплатные курсы на украинском языке
Google запускает бесплатные курсы на украинском языке Просмотров: 927
Больше всего комментируют
12
Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами - Парубий
8
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
6
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
3
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
3
Нарушение Киевсоветом прав инвесторов - мощный негативный сигнал
Голосов: 39359
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua