Ликвидируют интернаты - Супрун

Даже образцовый интернат не заменит детям настоящей семьи.

Поэтому Министерство здравоохранения изменит систему поддержки детей, не имеющих родителей, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в Facebook.

"И это не о закрытии интернатных учреждений. На самом деле из детей, живущих в таких заведениях в Украине, только 8% имеют статус детей-сирот. У остальных есть мама или папа, или оба из родителей, оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка. Чтобы эти дети росли в своей семье, ищем способы помочь таким семьям", - написала она.

Автор: Цензор.НЕТ В Украине ликвидируют детские дома

В Минздраве планируют ликвидировать детские дома-интернаты до 2020 года. Этот год учреждения будут работать в обычном режиме, однако детей, которые там учатся будут устраивать в семьи. После 2020 года детей перестанут принимать в детские дома.

"Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье", - пишет министерка.

Вместо детских домов создадут паллиативно-реабилитационные центры. Количество мест в таких центрах будет зависеть от потребностей общества.

"Сегодня критически не хватает реабилитационных и паллиативных центров. С момента направления ребенка в такой центр до начала лечения - проходит около года. Это сильно влияет на эффективность лечения и реабилитации ребенка. Паллиативная помощь и реабилитация вошли в" зеленый список "- гарантированный государством пакет услуг , за который будет платить Национальная служба здоровья Украины. Эти услуги для граждан будут бесплатные", - пишет Супрун.

Автор: Цензор.НЕТ В Украине ликвидируют детские дома

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Министерка отмечает, что ликвидация интернатов не означает, что детей оставят без жилья.

"Мы хотим, чтобы дети, которые сейчас живут в них, были устроены в хорошие семьи или могли расти в условиях, приближенных к семейным", - пишет она.

Альтернативой детским домам Супрун видит патронатные семьи, то есть такие, которые занимаются сиротами и детьми, чьи родители не могут их воспитывать.

"Решение о введении услуги по патронату над ребенком принимают местные государственные администрации или исполнительные органы местных советов. Они же осуществляют подбор и способствуют обучению кандидатов. Именно такая помощь детям - это реальная забота о них, а не просто декларация на бумаге подарков и сладостей".

Госпожа Ульяна отмечает, что практика отказа от интернатов распространена во всем мире.

"Сегодня существуют гораздо лучшие модели поддержки детей, чем детские дома. Весь цивилизованный мир отказался или отказывается от такого устройства детей - в том числе за негативного влияния на психическое и физиологическое развитие ребенка. Не живут дети в интернатах и ​​до совершеннолетия. Такого просто не существует. Так не должно быть и у нас".

Российские оккупанты за 5 лет войны убили более 240 детей Донбасса. Еще 56 маленьких украинцев пропали без вести, сообщила пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook. "За 5 лет войны на Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей. Еще 56 - бесследно исчезли", - говорится в сообщении.