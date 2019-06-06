"Ликвидация УПЦ КП не имеет юридической силы" - Филарет

 
Ексклюзивы
1/5
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 12450
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 279
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 234
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 747
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2619
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5076
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3447
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2160
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7596
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
10
10
11
4
13
Как живет хутор с двумя жителями
Как живет хутор с двумя жителями
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
&quot;Под пиво пойдет&quot;: в Украине и за рубежом обсуждают сериал &quot;Чернобыль&quot;
"Под пиво пойдет": в Украине и за рубежом обсуждают сериал "Чернобыль"
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Видео
Все видео
Как погибли двое украинских военных: видео оккупантов
Как погибли двое украинских военных: видео оккупантов
Российская чиновница упала в лужу во время инспекции
Российская чиновница упала в лужу во время инспекции
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский хор
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский хор
Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя
Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя
Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине
Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 234
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 459
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 963
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3573
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31744
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1278
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
четверг, 06 июня 2019 08:56

"Ликвидация УПЦ КП не имеет юридической силы" - Филарет

  Комментировать

Ликвидация Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата не является решением Поместного собора и не имеет юридической силы.

"Собрание, которое было 15 декабря 2018 в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), не является поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собрании делегатов УПЦ КП перед Объединительным Собором, которые за требованием для участия в Объединительном Соборе со стороны представителей Вселенского патриархата приняли формальный, ситуативный документ, что не имеет юридической силы", – заявили в патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета на сайте ликвидированной УПЦ КП.

Постановление о ликвидации УПЦ КП было подписано, так как представители Вселенского Патриархата отказывались начинать Объединительный Собор в Большой Софии. Но это якобы было формальное собрание проведено с нарушением норм Устава УПЦ КП, которое не может называться Поместным Собором и нести ту же властную силу.

"Опубликовано видео, фиксирующее момент подписания данного "постановления". Чтко и ясно показывает торопливость, спешка, отсутствие каких-либо рабочих органов собрания и подтверждает факт формального принятия решения о ликвидации УПЦ КП", – говорится в заявлении.

 
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Патриарха Филарета назвали "токсичным" для мирового православия

В конце мая патриарх Филарет заявил, что часть положений томоса не подходит украинской церкви. По его мнению, такая ситуация сложилась, потому что документ показали после Собора. Украинские церковники не знали, что там написано.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ликвидация УПЦ КП не имеет юридической силы" - Филарет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июня

Крупнейшая десантная операция длилась больше месяца

Барбара Брыльска хотела всыпать Путину по одному месту

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 31349
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 21232
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 Просмотров: 18685
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 17829
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
 4 Просмотров: 16929
Общество
Петиция об отставке Авакова набрала необходимые подписи
Петиция об отставке Авакова набрала необходимые подписи 1 Просмотров: 1413
Украинцы отмечают Вознесение Господне. Что это за праздник, и какие существуют обычаи
Украинцы отмечают Вознесение Господне. Что это за праздник, и какие существуют обычаи Просмотров: 2286
Что можно и чего нельзя делать 6 июня - астролог
Что можно и чего нельзя делать 6 июня - астролог
 Просмотров: 720
Как живет хутор с двумя жителями
Как живет хутор с двумя жителями
10
 Просмотров: 2538
Убийство 5-летнего мальчика: подозреваемых полицейских уволили
Убийство 5-летнего мальчика: подозреваемых полицейских уволили Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
9
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
4
Секретарь горсовета признался, что не понимает украинского языка
4
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
Голосов: 39536
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua