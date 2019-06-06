"Ликвидация УПЦ КП не имеет юридической силы" - Филарет

Ликвидация Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата не является решением Поместного собора и не имеет юридической силы.

"Собрание, которое было 15 декабря 2018 в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), не является поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собрании делегатов УПЦ КП перед Объединительным Собором, которые за требованием для участия в Объединительном Соборе со стороны представителей Вселенского патриархата приняли формальный, ситуативный документ, что не имеет юридической силы", – заявили в патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета на сайте ликвидированной УПЦ КП.

Постановление о ликвидации УПЦ КП было подписано, так как представители Вселенского Патриархата отказывались начинать Объединительный Собор в Большой Софии. Но это якобы было формальное собрание проведено с нарушением норм Устава УПЦ КП, которое не может называться Поместным Собором и нести ту же властную силу.

"Опубликовано видео, фиксирующее момент подписания данного "постановления". Чтко и ясно показывает торопливость, спешка, отсутствие каких-либо рабочих органов собрания и подтверждает факт формального принятия решения о ликвидации УПЦ КП", – говорится в заявлении.

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