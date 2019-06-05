Лихорадкой Эбола в Конго заболели 2 тысячи человек

Лихорадкой Эбола заболели 2 тысячи конголезцев. Фото: РБК

В Демократической Республике Конго за последние 10 месяцев было зафиксировано более 2 тыс. случаев заболевания лихорадкой Эбола

Вспышка на востоке Конго является второй по величине в истории, причем за последние недели отмечается значительный всплеск новых случаев заболевания, сообщает BBC.

По данным Министерства здравоохранения Конго, две трети случаев закончились смертельным исходом.

Нередко попытки медиков воспрепятствовать распространению вируса вызывали у местного населения недоверие и агрессию, особенно в "горячих" точках страны. В январе-мае было совершено более 40 нападений на медицинские учреждения, однако в последние недели вспышки насилия сократились.

В настоящее время вирус наиболее распространен в двух провинциях, но его становится все труднее отслеживать из-за насилия в восточном регионе страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения, риск глобального распространения Эбола низок, но весьма вероятно, что он распространится на соседние страны.

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Нынешняя вспышка Эбола - десятая и самая масштабная в Демократической республике Конго. По данным ООН, она также является второй крупнейшей эпидемией Эбола в истории - после вспышки 2014-2016 гг. в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне.