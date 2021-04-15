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четверг, 15 апреля 2021 11:44

"Лежал в подъезде без сознания" - Алексею Сенько нужна срочная операция на головном мозге

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Автор: Фото предоставлено Ириной Подолян
  У 39-летнего Алексея Сенько из Черкасс обнаружили кровоизлияние в головной мозг, субарахноидальное кровоизлияние и большую аневризму. На операцию в столичной клинике нужно 150 тыс.грн.
У 39-летнего Алексея Сенько из Черкасс обнаружили кровоизлияние в головной мозг, субарахноидальное кровоизлияние и большую аневризму. На операцию в столичной клинике нужно 150 тыс.грн.

39-летний Алексей Сенько из Черкасс находится в нейрохирургическом отделении "Третьей городской больницы скорой помощи". У него обнаружили кровоизлияние в головной мозг, субарахноидальное кровоизлияние и большую аневризму. На операцию в столичной клинике нужно 150 тыс. грн.

"Все началось 9 апреля. Алексей был на работе. Работает водителем в государственной службе охраны. В конце смены снимал защитный жилет и почувствовал сильную головную боль. Будто кто-то в голову ударил. Поехали в больницу, но там ничего серьезного не обнаружили. Следующие два дня муж пролежал с головной болью. А еще где-то за две недели до этого беспокоила боль в правом плече. 11 апреля около 21:00 Леша вышел на улицу покурить. Его не было примерно полчаса. Я подумала, может, разговаривает с кем-то из жителей, как часто бывало. Вдруг прибегают соседки. Говорят, что Леша лежит в подъезде без сознания, "скорая" уже едет. Обследование головного мозга показало кровоизлияние в головной мозг, субарахноидальное кровоизлияние и большую аневризму. Нужна срочная операция в Киеве. Ее стоимость составляет 150 тысяч гривен. У нашей семьи таких денег нет. Поэтому обращаемся за помощью к неравнодушным людям. Будем благодарны за каждую гривну", - рассказала Gazeta.ua Ирина Подолян.

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 4149 4390 1553 1803 (Подолян Ирина Константиновна) или Сбербанка: 5167 8032 1157 2057 (Сенько Алексей Леонидович).

Автор: Любовь Стрилецкая
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Дата
15
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