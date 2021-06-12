Летом контрабанду научились прятать по-новому

Контрабандные сигареты прячут под ягоды. Фото: unn.com.ua

Пограничники в пункте пропуска "Порубное" предупредили вывоз из Украины в Румынию контрабандных сигарет. Их нашли в грузовике среди замороженных вишен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Переместить товар грузовиком пытался украинец, который направлялся в Румынию.

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ и таможенниками товар нашли при Учитывая среди коробок с вишнями обнаружено большое количество ящиков с табачными изделиями.

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Так нашли около 400 ящиков сигарет. Стоимость товара и точное количество устанавливается.

Также столичные таможенники перехватили более 60 американских цветных бриллиантов. Драгоценные камни отправитель пытался переслать в Украину из Балтимора, должным образом не задекларировав.