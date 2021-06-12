Летом контрабанду научились прятать по-новому

Пограничники в пункте пропуска "Порубное" предупредили вывоз из Украины в Румынию контрабандных сигарет. Их нашли в грузовике среди замороженных вишен.
Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
Переместить товар грузовиком пытался украинец, который направлялся в Румынию.
Сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ и таможенниками товар нашли при Учитывая среди коробок с вишнями обнаружено большое количество ящиков с табачными изделиями.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Контрабандист забыл, где спрятал 75 миллионов долларов
Так нашли около 400 ящиков сигарет. Стоимость товара и точное количество устанавливается.
Также столичные таможенники перехватили более 60 американских цветных бриллиантов. Драгоценные камни отправитель пытался переслать в Украину из Балтимора, должным образом не задекларировав.
Комментарии