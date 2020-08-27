Лето еще не уходит: когда украинцам ждать жары

В пятницу в Украине будет сухая и несколько прохладная погода.
"На севере, западе, в большинстве центральных областей в течение дня ожидается плюс 20...25 градусов. На крайнем севере даже местами плюс 18...22 градуса. На востоке и в южной части Украины немного теплее, однако комфортно, без жары, плюс 24...29 градусов", - отметила синоптик Наталья Диденко.
Дожди завтра затронут северные районы и северо-восток. На остальной территории Украины благодаря антициклону будет сухо.
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В Киеве завтра осадков не прогнозируют, только в отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха около +22°С.
А вот на выходные в Украину снова вернется жара и солнце.
27 августа пройдут дожди в северных областях Украины. Также дожди возможны на западе. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.
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