Лето еще не уходит: когда украинцам ждать жары

28 августа будет прохладно, но на выходные вернется жара. Фото: pixabay.com

В пятницу в Украине будет сухая и несколько прохладная погода.

"На севере, западе, в большинстве центральных областей в течение дня ожидается плюс 20...25 градусов. На крайнем севере даже местами плюс 18...22 градуса. На востоке и в южной части Украины немного теплее, однако комфортно, без жары, плюс 24...29 градусов", - отметила синоптик Наталья Диденко.

Дожди завтра затронут северные районы и северо-восток. На остальной территории Украины благодаря антициклону будет сухо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сильный ливень пронесся по Киеву

В Киеве завтра осадков не прогнозируют, только в отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха около +22°С.

А вот на выходные в Украину снова вернется жара и солнце.

27 августа пройдут дожди в северных областях Украины. Также дожди возможны на западе. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.