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воскресенье, 25 апреля 2021 22:26

Лето 2021: синоптик рассказала, какой будет погода в июне

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Лето 2021: синоптик рассказала, какой будет погода в июне

Климатолог Вера Балабух рассказала, каким будет лето в Украине в этом году и дала прогноз погоды на июнь. По ее словам, лето будет теплым, а дефицит осадков возможен только на востоке Украины. Однако при высокой температуре существует угроза повышенной пожарной опасности.

"В прошлом году тоже на востоке, в Луганской области, были сильные пожары. В этом году надо опасаться повторения. А циклоны, которые неизбежно будут проходить с запада и юго-запада через территорию Украины, окажутся мощнее, чем в прошлом году. Что такое циклоны? Это осадки - дожди, град, нередко сопровождаются бурями и грозами ", - отметила Балабух.

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Также она составила проныр погоды на июнь 2021 в Украине. В первые четыре дня ожидается + 18 ...+ 21 градус. К 7–9 июня дойдет до +32 градусов. Но продержится всего пять дней. С 10 по 25 июня, будет +22...+24 градуса.

С 25-го числа поднимется до +30 градусов. Осадки стоит ожидать 2–3, 7–8, 16–18 и 24–25 июня.

Синоптики и климатологи прогнозируют жаркую и засушливую погоду на лето в Украине. По их прогнозу, жара будет держаться вплоть до октября.

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