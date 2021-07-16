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пятница, 16 июля 2021 01:08

Летчики Нацгвардии впервые примут участие в параде ко Дню Независимости: видео подготовки
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Авиация Нацгвардии готовится к параду на честь Дня Независимости Украины
Авиация Нацгвардии готовится к параду на честь Дня Независимости Украины
Авиация Нацгвардии готовится к параду на честь Дня Независимости Украины
Авиация Нацгвардии готовится к параду на честь Дня Независимости Украины
Авиация Нацгвардии готовится к параду на честь Дня Независимости Украины

Авиация Национальной гвардии Украины начала подготовку летного состава к 30-й годовщине Независимости Украины.

Для пролета в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны Украины в военном параде будут участвовать самолеты АН-72 с полным экипажем, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

В течение одного месяца будет осуществляться подготовка летного состава авиации Нацгвардии, а именно теоретические и практические наработки.

Авиаторы Нацгвардии впервые примут участие в военном параде ко Дню Независимости Украины в составе воздушной колонны и гордятся этой возможностью.

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По случаю 30-й годовщины Независимости Украины на Крещатике и площади Независимости 24 августа состоится большой военный парад с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.

В параде примут участие артиллерия, автомобильная техника, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", комплексы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами и другая техника.

В 2019 году впервые в истории Украины День Независимости было отмечено двумя маршами, которые проводились отдельно - официальным и неофициальным. Такая ситуация возникла из-за отказа президента Украины В. Зеленского проводить военный парад.

В 2020-ом ко Дню Независимости ветеранские организации провели марш, официального парада не проводилось. Шествие ветеранов прошло от парка Шевченко до Майдана Независимости, без партийной символики.

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Комментарии

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