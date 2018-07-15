Летающей полиции быть: в Украине закупили десятки вертолетов

В Кабинете министров Украины подписан контракт между МВД и французской компанией Airbus Helicopters по закупке вертольотив.Фото - Корреспондент.net

В субботу, 14 июля, в Кабинете министров Украины подписан контракт между МВД и французской компанией Airbus Helicopters по закупке вертолетов.

Согласно договору, МВД получит 55 вертолетов моделей H225, H145 и Н125. Общая сумма составит € 551 млн.

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€ 465 млн будут взяты в качестве кредита во Франции. Также Франция предоставит Украине постоянное сервисное обслуживание вертолетов, техников и инструкторов, которые будут обучать персонал.

МВД объяснило соглашение необходимостью обновления авиапарка.

Вертолетный парк МВД пополнится 55 самыми современными вертолетами, которые будут выполнять задания для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.