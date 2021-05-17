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понедельник, 17 мая 2021 12:36

"Лера выдержала шесть сложных операций" - мать просит о помощи на лечение дочери

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Автор: Фото предоставлено Еленой Дробинко
  18-летняя Валерия Дробинко из Винницы имеет диагноз гидроцефалия шунтозависимая, нижний спасический тетрапарез (с отсутствием хождения и сиденья), атрофию зрительных нервов. На два непрерывных курса в санатории «Модричи» нужно 200 тыс.грн.
18-летняя Валерия Дробинко из Винницы имеет диагноз гидроцефалия шунтозависимая, нижний спасический тетрапарез (с отсутствием хождения и сиденья), атрофию зрительных нервов. На два непрерывных курса в санатории «Модричи» нужно 200 тыс.грн.

18-летняя Валерия Дробинко из Винницы имеет диагноз гидроцефалия шунтозависимая, нижний спастичний тетрапарез (с отсутствием хождения и сидения), атрофию зрительных нервов. Требует постоянной реабилитации и лечения, по меньшей мере четыре раза в год. На два непрерывных курса в санатории "Модричи" нужно 200 тыс. грн.

"Лера родилась на 32-й неделе. Причиной стала отслойка плаценты. Было кесарево сечение и таким способом нас обоих спасли. Дочь имела вес 1,4 кг, две недели была на ИВЛ. В три месяца ей в голову поставили шунт. Но неудачно. Пять последующих лет были очень тяжелые. Шунт не справлялся с откачкой жидкости. В восемь лет поставили другой. С тех пор у нас было улучшение. За все годы мы побывали почти во всех реабилитационных центрах страны, пробовали разные методики, случались и шарлатаны. Лера выдержала шесть сложных операций. Она умственно сохранена. Тянет школьную программу. В 2019 году в течение трех месяцев мы были в клинике Китая. Они специализируются на заболеваниях головного мозга. Лечат первопричину. С нами занимались с утра до вечера. После этого у нас начался большой прогресс. Китай откроют не раньше осени. Чтобы не терять время, мы должны ехать в реабилитационный центр "Модричи". Для Лерочки жизненно необходимо комплексное лечение. В последнее время, несмотря на невыносимые боли, она старалась много сидеть, радовалась этому. Резкие изменения погоды очень негативно влияют на самочувствие Лерочки. Затягивать с лечением нельзя. Мне неудобно просить, но без помощи людей мы не сможем собрать нужную сумму", - рассказала мать Gazeta.ua Елена Дробинко.

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 5168 7574 0210 6449 (Дробинко Елена Петровна), ее контакты: 093 39 103 38.

Автор: Любовь Стрилецкая
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