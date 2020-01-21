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вторник, 21 января 2020 19:19

Леонид Черновецкий намерен вернуться в Украину - СМИ

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Леонид Черновецкий намерен вернуться в Украину - СМИ
Фото: ТСН

Возросшая медийная активность бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, прекращение уголовного преследования его сына Степана в Испании, а также появление последнего в качестве потенциального инвестора компании "Укрбуд" свидетельствуют о желании бывшего мэра Киева вернуться в политическую и бизнес повестку Украины.

Об этом сообщило интернет-издание "Апостроф".

"Черновецкому так и не удалось пристроить огромный объем "кэша", с которым он покинул должность мэра Киева. У него отлично получалось делать деньги в Украине. При этом он не смог реализовать себя в Грузии, и вряд ли сможет выстроить успешный бизнес в Израиле, гражданином которого он является. Эти страны – просто не его стихия. Бизнес сына Степана, который инвестирует в различные стартапы, инновации и тому подобное, пока выглядит как игрушка, не приносящая реальных дивидендов. Именно по этой причине мы неожиданно услышали о Черновецком в контексте масштабной истории с "Укрбудом" - он ищет приложение своим амбициям и капиталу", - написало издание.

Возвращение Черновецкого может состояться как непосредственно (в случае прекращения уголовных производств в отношении него в Украине), так и в лице своих родственников. Речь идет, прежде всего, о дочери Кристине Черновецкой и ее муже – Сергее Янчукове, гражданине Российской Федерации с интересами в сфере недвижимости, золотодобыче и добыче газа.

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Дата
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