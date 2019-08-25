Легендарный российский актер госпитализирован после алкогольного отравления

Олег Меньшиков госпитализирован. Фото: Лента

Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.

Актеру стало плохо после употребления алкоголя. Меньшикову экстренно нужна была помощь, его доставили в больницу, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Представители артиста пока никак не прокомментировали событие.

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Олег Меньшиков - советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. Он известен по ролям в фильмах "Покровские ворота", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник" и других картинах.