Легендарный российский актер госпитализирован после алкогольного отравления

Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.
Актеру стало плохо после употребления алкоголя. Меньшикову экстренно нужна была помощь, его доставили в больницу, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.
Представители артиста пока никак не прокомментировали событие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер легендарный советский переводчик
Олег Меньшиков - советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. Он известен по ролям в фильмах "Покровские ворота", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник" и других картинах.
×
Комментарии