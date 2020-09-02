Легализация рынка такси на времени, 40 млрд в тени - Карасев

Нужно направить рынок функционирования такси по европейским правилам - Карасев. Фото: Reuters

Действующий закон о предоставлении услуг такси не менялся 15 лет, что привело к тенизации услуг, оцинютьориентовно в 40 млрд в год.

Об этом написал в своем блоге директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Вы когда задумывались над тем застрахована вашапоиздка в такси? В случае несчастного случая и кто вамкомпенсуе причиненный ущерб? Это по пассажира. Водителя это тежстосуеться. Никто не застрахован, почему? Потому что 93% рынка перевозок такси в Украине работает не легально. В Европе, куда мы так все хотим идти и с кого берем пример, давным давно работают четкие правила и законы якирегулють лицензию на такси и, главное, защищают как водиятак и пассажира от несчастных случаев ", - пишет Карасев.

Кабмин инициировал общественное обсуждение изменений в деякихзаконив Украины относительно урегулирования деятельности по оказанию услуг по внутренним перевозкам пассажиров на такси талегковимы автомобилями на заказ. Следить за динамикой общественных обсуждений можно на сайте Мининфраструктуры.

Эксперт отметил, что нужно направить рынок функционирования такси по европейским правилам. Суть предложений заключаться в следующем:

"Введение правил работы на рынке и ефективнихинструментив контроля за их соблюдением по повышению уровня безопасности перевозок на такси и легковимиавтомобилямы, обеспечения поступлений налогов и збориввид ведения деятельности по предоставлению услуг по внутришнихперевезень на такси, обеспечения безопасности движения и ответственности перевозчиков перед пассажирами, создание благоприятных условий для честной и прозрачной конкуренции, создание модели для легальной деятельности лиц, предоставляющих услуги по внутренним перевозкам на такси или легковимиавтомобилямы на заказ ", - написал Карасев.