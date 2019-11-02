Лавренюк может стать заместителем Авакова: что об этом известно

Лавренюк может стать заместителем Авакова. Фото: Delo.ua

Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк может вернуться на работу в МВД и стать заместителем министра Арсена Авакова.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Сам чиновник комментировать возможные назначения отказался, сославшись на то, что сейчас находится на отдыхе.

По данным "Экономической правды", Лавренюк может быть назначен на пост заместителя генерального прокурора Украины.

До назначения замминистра инфраструктуры в 2016 году он занимал руководящие должности в ГУ МВД Украины в Донецкой области, Департаменте внутренней безопасности МВД.

У него также есть большой опыт антикоррупционной деятельности. Он возглавлял Управление по предупреждению коррупции и проведению люстрации МВД Украины.

Кроме того, в Мининфраструктуры он реформировал Управление предотвращения коррупции, внутренних расследований и госфинмониторинга. Под его руководством была разработана Антикоррупционная стратегия и программа министерства. В результате МИУ получило позитивную оценку USAID и вышло в лидеры по числу и масштабу вскрытых коррупционных схем.

Как сообщалось ранее, 28 октября Лавренюк заявил, что уходит в отставку. Он работал заместителем министра инфраструктуры Украины с мая 2016 года. Курировал морской и речной транспорт, почтовую связь, предприятия Министерства инфраструктуры Украины, а также вопросы внутреннего контроля и безопасности на транспорте.